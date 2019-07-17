《 裝館 》 瞬間看高街時裝（下 ）以Off-White追溯街頭風歷史

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現今我們所看到與追隨的高級街頭時裝，其實一直都潛伏在我們身邊。最早可追溯到80年代，當時社會階級觀念甚高，很多黑人都難以負擔昂貴的知名品牌。不過Dapper Dan就以創意的手法將GUCCI等名牌重新製作，多年後更因街頭風格的冒起讓他得到品牌的垂青。

Virgil Abloh (圖片來源：Pinterest) 回到2019年，可以說是將街頭風格帶到主流的其中一位功臣及最炙手可熱的街頭品牌就是OFF-WHITE。其主理人Virgil Abloh的設計理念簡單，甚至將這種設計態度帶入LOUIS VUITTON將平凡變得不平凡。而他設計的單品更是深受年輕人歡迎。

【OFF-WHITE】

striped 3.0 Off-Court sneakers HK$3,080 原價HK$6,160

之前品牌與NIKE合作打造的聯乖球鞋，讓一班鞋迷瘋狂起來。那由品牌打造的球鞋又會否成為下一個搶手貨？

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【OFF-WHITE】

cream c/o virgil abloh sculpture leather shoulder bag HK$10,355

另外一個焦點，就是品牌打造的小手袋。不能在香港還是外國街頭，都不難發現拿著這個設計的女生。既容易配襯，又別具格調。

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【OFF-WHITE】

lace-up 110 pumps HK$5,205 原價HK$8,675

其實除了品牌中性的設計外，我本人頗喜歡品牌設計的高跟鞋。因為他們竟能在如此窄小的空間加入不同元素，並依舊保持品牌塑膠吊牌的標誌。

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【OFF-WHITE】

logo box bag HK$9,235

大Logo風格近年又再冒起，不過並非人人賣帳。而品牌將Logo放置於手袋上卻沒有違和感。

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)