4折貨品 折完再折？HBX精選貨品折上折優惠

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身為熱愛網上購物嘅每一個你，又點可以錯過最新最扺嘅網購優惠資訊呢？就等小編話你知海外精品網購平台—HBX嘅最新限時優惠，千萬唔好錯過啦～

HBX集合超過300個國際男女時尚潮流品牌，無論係男女服裝、童裝、飾物配件、鞋履等等都可以喺HBX上揾得到。

𠵱家HBX做緊精選貨品高達4折大優惠，結帳時輸入優惠碼【SHOP15】仲可以額外享有85折，折上折優惠。香港地區所有訂單均免運費，連運費都可以慳番，好吸引啊～

小編今次為大家精挑細選咗三款潮流波鞋，想知道有咩鞋抵買？快啲睇落去啦～

1. Puma Thunder Rive Gauche Wn's $607.2 (原價$1020.5)

唔知大家有冇聽過「Dad shoes 老爹鞋」呢個形容詞呢？最近一年，唔少大牌子都出咗好多老爹鞋款，但價格卻令人卻步。今次小編幫大家揀咗款呢款Puma老爹鞋，無論價錢定配色都令人心動。櫻花粉色配淡杏色，呢個粉粉嫩嫩嘅配色令人即刻少女心爆發啊～

原價$1020.5，而家HBX做緊7折優惠，埋單時記得輸入埋優惠碼【SHOP15】，即享折上折優惠，到手價只需$607.2咋！

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2. CALVIN KLEIN Strike 205 Sneakers 折上折價$2248 原價$5289.09

第二款推薦嘅波鞋外型酷似巴黎世家嘅老爹鞋，但價錢卻平價好多，對於Budget有限嘅你，呢款絕對要收！而且呢款波鞋顏色選擇多多，總有一款啱你心水～

原價$5289.09，而家做緊5折大優惠，埋單時輸入埋優惠碼【SHOP15】，震撼價只需$2248即可入手！

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3. COMMON PROJECTS Achilles Low Trainers With Colored Sole $1774.89 (原價$2983)

介紹完兩款老爹鞋，如果對老爹鞋冇興趣嘅你，小編特別為你精選咗COMMON PROJECTS嘅小白鞋。呢款白鞋經典易襯，無論係着裙着褲都可以配搭得到，可以話係鞋櫃裡必備鞋款之一。

HBX做緊7折優惠，輸入埋優惠碼【SHOP15】，到手價$1774.89！

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睇完以上介紹係咪即刻燃燒起購物嘅慾望呢？就等小編手把手教你點用優惠碼啦！

Step 1. 選擇貨品尺吋

Step 2. 加到購物袋

Step 3. 按右上「你的購物袋」然後進入購物袋

Step 4 .於輸入價惠碼一欄中輸入【SHOP15】(記得要英文要大階)

Step 5. 按前往結帳

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