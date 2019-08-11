TOPSHOP 夏日減價 大量精選服飾低至3折 額外再有8折！

網購攻略
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TOPSHOP網上商店𠵱家做緊SUMMER SALE夏日大減價，大量精選服飾低至3折，結帳時輸入優惠碼【EXTRA20】仲可以額外享有8折優惠！就等小編手把手教你地點樣買啦！

Step1：選擇香港地區

Step2：登入或註冊帳戶 （新用戶登記電郵註冊仲有額外9折優惠！）   

Step3：返回主頁後，按右上角”Sale “分類，瀏覽所有特價貨品

Step4：揀好貨品後，選擇合適尺寸，然後按”ADD TO BAG”

Step5：前往付款頁請按”CHECKOUT”

Step6：輸入送貨地址，記得選擇正確送貨地區

Step7：於Promotion and student codes一欄輸入優惠碼【EXTRA20】再按”APPLY”即享8折優惠

Step8：最後輸入完信用卡資料就成功落訂了！

點擊下圖睇教學：

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兩種不同速遞收費選擇：

1. Standard Delivery £10.50

需時6-8個工作天到貨 

2. Tracked and Faster £20.00

需時3個或以上工作天到貨

每筆訂單金額滿 £100就可以享有免運費姊妹們快啲叫起閨蜜一齊夾單Shopping啦～                                                                                                                                                                                                                 

溫馨小提示： 留意番TOPSHOP網站上所顯示嘅貨幣單位係英鎊£喔！

各位姊妹們快啲把握機會，皆因優惠限時，錯過咗就冇啦！

(以上資料以官方最新發佈為準)

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