SHEIN退貨教學 歐美流行女裝網購平台 退貨必先搵客服

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上網買衫買鞋最怕買到番嚟唔啱着！而對於完美主義者嘅小編只要見到件新衫有瑕疵，絕對接受唔到！所以今次就等面對退貨流程十分了解嘅小編，教你點樣喺SHEIN到進行退貨啦！

進行退貨之前，等小編同大家睇有咩要點要退貨之前要留意︰

1. 收貨30日內要聯絡SHEIN

2. 緊身衫褲、泳裝、內衣、睡衣、首飾和配件，不能退或換貨

3. 退貨物品必須處於未使用狀態

4. 退貨前必須與SHEIN客服聯絡

5. 退貨包裹不接受貨到付款方式，而且運費不會退還

需要退貨商品都冇違反上面條件，就可以就跟小編一齊喺SHEIN退貨喇！

提提大家SHEIN退貨流程要先搵客服幫手，先可以進行退貨㗎！

1. 前往我的帳戶入面，問答紀錄入面進行在線幫助對話

2. 喺對話入面清楚列出退貨嘅商品同原因，然後可以等待客服回復

3. 根據客服提供嘅地址，將退貨商品打包好就可以寄出！

4. SHEIN會喺收到包裹7個工作天，按照你同客服協定嘅退款方式進行退款式換貨安排！

留意多少少，SHEIN退貨係要運費自付㗎！

始終SHEIN嘅退貨方式比起其他平台較為麻煩，所以大家喺退貨個時唔明白一定要問清楚客服，大大小小問題最緊要問清楚，去保障自己！

（以上資料，皆以官方網頁最新發佈為準）