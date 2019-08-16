NIKE.COM 五週年慶 買滿2件指定貨品即享全單85折 運費全免！

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Nike粉絲請注意！機會嚟喇飛雲～為慶祝NIKE.COM網上商店成立五週年，由即日10AM開始直至8月29日23:59PM前，只要喺NIKE.COM上買滿2件指定商品，結賬時輸入優惠碼【5THANNIV】，即享全單85折優惠，如選購已有折扣嘅指定商品，仲可以享有折上折優惠，另外運費全免！唔單止鞋款有優惠，連衫、褲、襪都有折扣，係時候把握機會Shopping喇！

𠵱家就等小編教教大家優惠碼點用，即刻跟住以下步驟喇～

Step 1：按此連結前往NIKE.COM

Step 2：登入已有帳戶或立即註冊

Step 3：選購2件或以上標有「8.16-8.29 NIKE.COM 5周年活動」的產品

Step 4：選擇尺碼然後將產品加入購物車

Step 5：瀏覽你的購物車，在「訂單摘要」中，於優惠編碼折扣一欄輸入優惠碼【5THANNIV】，點擊「使用」，即享85折優惠！

Step 6：點擊「結帳」並前往付款

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活動條款：

*本優惠編號只適用於標有“適用於8.16-8.29 NIKE.COM 5周年活動”的產品,不可與其他優惠編號及其他促銷活動同時使用。

*部分產品不適用於本次活動。

*產品數量有限，售完即止。

*此優惠編號購買的活動產品，如需申請退貨，需把該訂單的所有產品全部退回，否則是次退貨將不受理，退款額以實際支付金額為限 (請參考本公司的14日內無條件退貨承諾)。換貨則不受影響。

*如使用有關折扣後，將以四捨五入方式調整至最接近之整數 (如適用)。

*如需使用優惠編號，同一款式產品不能購買超過3件。

*本活動適用於 NIKE.COM 條款及細則。

*在法例准許的範圍內，如有任何爭議，NIKE Hong Kong Ltd.保留一切最終決定權。

(以上資料以官方最新發佈為準)