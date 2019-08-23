Jack Wills 香港全線結業冇有怕 英國官網網購最新及減價貨品！

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英國時裝品牌 Jack Wills 主打英倫休閒風格，一向都好受香港人嘅歡迎，但早前香港分店突然全線結業，就連香港嘅網店都停止運作，而消息就指英國總公司早前已經申請清盤並且俾 Sports Direct 收購咗，不過 Jack Wills fans 都唔使咁愁，皆因𠵱家英國嘅官網仲有得買！

最近 Jack Wills 英國官網就做緊 Further Reduction，單品低至 3 折，T 恤買 2 件即減 £10，就連太陽眼鏡、襪、單肩袋都有優惠，即刻拉落去睇埋有咩值得入手！

連身裙由 £10（約HK$95）起

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男女裝上衣由 £18（約HK$172）起

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男女配飾包袋由 £12（約HK$115） 起



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點由英國網購到香港？



其實做法同淘寶差唔多，先搵定提供由英國集運至香港嘅轉運平台，再將網購嘅貨物寄去英國倉庫，集齊貨物後再安排寄出貨件到香港，搞掂等收貨！𠵱家 Jack Wills 官網買滿 £60 仲包埋英國國內郵寄添！



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(產品資料以官方最新發佈為準)