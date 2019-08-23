友和網店8月限時快搶優惠！$8 買廚房用品、手機、電子產品！

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夏末優惠陸續有嚟！繼之前囤完護膚品，𠵱家可以用至抵價入手埋各樣家電同電子用品喇！售賣電器及電子產品嘅友和最近做緊官網限時搶購活動，推出咗大量 $8 熱賣產品同多款半價套裝俾大家搶，廚房電器、電子產品、美容儀器、寵物用品、母嬰用品、電腦及手機配件乜都有齊，總有一款啱大家心水！買夠 $400 仲可以參加埋抽獎添啊，即刻睇睇有咩精選產品抵買啦！

每日必搶 $8 產品

由 8 月 18 日至 8 月28 日，友和一連 11 日每日都會推出一款 $8 熱賣產品，於下晝 3 點正準時開賣，而最後一日（28日）更有 5 款 $8 終極閃購產品，會於當日午夜 12 點、早上 10 點、下午 3 點、下午 6 點 及晚上 9 點開開賣 ，即刻撳入下面睇睇有咩必搶 $8 產品！



必搶優惠套裝



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買唔到 $8 讖產品唔緊要，仲有好多必搶嘅優惠套裝，小編就覺得 Ricopa 廚具套裝同消毒套裝最吸引，前者做緊半價，一套兩件，有齊迷你焗爐同電磁爐，入廚必備！而後者就做緊 8 折，一套兩件有天然殺菌消毒水製造器同除塵螨吸塵機，輕輕鬆鬆就可以搞掂家居衛生，仲唔趁機會快手入貨！

+ 3 + 2

仲有其他精選折扣貨品！



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除咗 $8 產品同精選套裝，單件電器都一樣有優惠，好似女生最愛嘅 Dyson 風筒同頭髮造型器都做緊 9 折至 83 折不等，而男生日日都要用嘅電鬚刨更加係由 36 折起！

友和狂歡節做到 8 月 28 咋，除咗有限時閃購，仲有大抽獎同payme優惠等等嘅着數！



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(產品資料以官方最新發佈為準)