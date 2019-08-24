森系小文青必看 Pinkoi設計購物網站 帶你走進極簡主義清新風

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Pinkoi是一個設計購物網站，販售設計商品、創作及體驗活動，讓每個送禮時刻更加獨一無二。

2011 年 8 月成立至今，致力於經營台灣、日本、泰國、中港澳、美加及其他國際市場，期望讓亞洲迷人的好設計在全世界散發光芒，並創造一個讓生活更美好的設計生態圈。

Pinkoi讓各地的地道設計師亦可一展所長，透過這個電商平台將自己獨一無二的設計揚銷海外。這個平台甚至讓消費者可以直接與設計師溝通，打造專屬自己的設計品。

Pinkoi的商品必定適合香港很多小文青，無論是飾物或衣服，也散發着淡淡簡約清新氣息，確確切切地實現小文青獨愛的書卷味。小編今天就來介紹幾款在這網站找到的產品吧！全部都是美美的，絕對人愛不釋手！



現在可以電郵或Facebook帳戶註冊成為會員，於加入後72小時內首次購物，即可享有95折優惠！

耳環：

1. 清幽穗葉 水藍托帕石 淡水珍珠耳環 14K GF 氣質霧金 $177

+ 2

2. COR-DATE-珍珠樹枝-水鑽搖曳耳環 $177.3

+ 2

3. 花x菓x流動- 果實乾燥花耳環 $117.5起

這幾對耳環都是小編精挑細選的款式，清新脫俗，很有高貴的氣質。若你喜歡手工製造私的飾物的話，必定忍不住下手購買！

衣服：

1. 安妮陳裙子女2019秋裝很仙的法國小眾橘梗裙收腰顯瘦連身裙 $228.5

2. Wedding Dress Maroon Vintage Party Dress $329.9

3. 長方形細摺衫 - 卡其 $333.5

Pinkoi賣的衣服大部份都是清新簡約風，有着「無印良品less is more」的感覺，宣揚着極簡主義。相信在香港很多女生都喜歡這種風格，趕緊去選購心儀的貨品吧！