Dyson水貨vs行貨一覽 價錢相差至少$500！水貨到底有保障嗎？

網購攻略 網購攻略

英國品牌Dyson嘅家電產品一向受大眾歡迎，款式創新之餘，引進唔少先進技術，設計又夠時尚，所以即使價錢唔平，但都受到好多人熱捧！

好似最新款式Dyson V11吸塵機，特設高扭矩吸頭，透過智能感應自動調整吸力。仲有LCD屏幕實時報告，以家電嚟講感覺真係超先進！但係講到買家電，水貨同行貨嘅價錢分分鐘可以相差一大截，大家又知唔知有咩分別？

首先教吓大家咩叫「行貨」同「水貨」先：

行貨：一般指經由總公司正式授權代理商入口的貨品，與水貨的分別在於有總公司正式授權在銷售地發售，可以在銷售地或外地的工廠生產，再運至銷售地發售。



水貨：為不經由正式代理商進口的貨品。香港的「水貨」並不是「假貨」或「冒牌貨」它同樣地是原裝正貨，只是不經由總公司直接或者間接授權的代理商入口。



小編幫大家去Price.com.hk查看一番，以升級版DysonSupersonic™ 風筒HD03 桃紅色為例，水貨價最平只需$2680，而Dyson官網係賣緊$3380，足足相差$700！

Dyson V11™ Absolute 無線吸塵機，水貨價最平只需$4,400，而Dyson官網做緊特價都要$5,280(原價$5,980)，相差$880之多！

但係水貨平咁多，好多人都會擔心箇中原因，貨品質素會唔會冇保障！

價格相差咁遠，當然有一定原因，水貨售價一般比行貨平，其中原因係由於貨品喺唔同國家售格有差距，而且水貨商嘅成本一般較行貨低。(*正式代理商有較高成本，包括廣告宣傳、版權或授權費用、關稅、銷售稅、存貨風險及售後保養服務等)

以下嘅表格幫大家簡單比較行貨同水貨兩者嘅分別：

Dyson 行貨 vs 水貨簡單比較 行貨 水貨 於官網購買可享免費送貨(澳門及香港地區) 買家需支付運費 寄失或運送途中受損的風險須由買家承擔 可享兩年官方原廠保養 買家需承受維修費用

坊間維修服務質素沒有一定保證 電壓採用香港標準 不同出產地的電器電壓均有不同

電器可能需加上變壓器或轉插器使用 使用過程有機會損壞產品 價錢一般比水貨昂貴 價錢一般比行貨便宜

其實近年嘅行水價格差距都開始收窄，因為周不時Dyson官方都會推出限時優惠，好多產品都會進行大減價，所以分分鐘會比水貨抵！

而且𠵱家Dyson行貨正式登陸Price限時購，想買Dyson都有好多超筍優惠！所以買水貨定行貨，都要睇啱時候，而且比較兩者價錢之餘仲要比較購買時享有嘅服務！