屋企似亂葬崗？你需要淘寶收納神器！幾招教你執整齊屋企！

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平日屋企咁多雜物，執好一陣轉頭又亂番，究竟有咩大法可以一勞永逸？平日等小編教你幾招收納大法啦！有齊以下小法寶，個個都可以做收納達人！

家居房間收納篇：

1. 內衣襪子分格抽屜式收納盒 ¥14.8起 原價¥28起

平日內衣同褲摺住放埋一齊好容易就亂，最好就係搵個收納盒裝好佢哋！呢款收納盒有好多款式任你揀，有格冇格有蓋冇蓋，10格或15格都可以選擇。將內衣同褲分類收好晒，就咁睇已經夠晒治癒！而且呢個收納盒嘅size都好適合放喺櫃筒，拎嘅時候都好方便。

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+ 7 + 6 + 5

2. 恤衫防皺疊衣板 衣櫃收納神器 ¥19.9起 原價¥103.6起

有時可能買太多衫，屋企又冇衣櫃，恤衫可以點放好？買番幾個恤衫防皺疊衣板啦！有細碼同大碼分，都係5個起。利用個板將摺好嘅恤衫分隔好，咁樣就唔怕搵衫嘅時候會將摺好嘅衣物搞到亂晒！雖然疊衣板佔嘅位置會多咗，但係恤衫如果冇位掛起，咁樣嘅做法就整齊喇！仲可以慳番燙衫嘅時間𠻹！

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+ 4 + 3 + 2

3. 12片抽屜收納分隔板可自由組合 ¥18.8 原價¥37.6

有時有啲零零碎碎嘅小物件，即使原本整齊放喺櫃筒，但係經常開吓閂吓咁樣好快又亂過。呢個時候可以用個收納分隔板幫手啦！可以自行量度收納空間，再自由組合分隔板，如果櫃筒擺唔落收納盒的話用佢就啱晒喇。無論係廚房刀刀叉叉，定係文具等等，都可以利用分隔板整齊地喺櫃筒放置好。

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4. 衣櫃免釘分層伸縮桿 ¥2.6起 原價¥2.9起

如果屋企唔夠地方晾衫嘅話，用呢個多功能伸縮桿就啱晒喇！唔使打孔，安裝簡單，如果衣櫃唔夠位掛衫，可以加呢條伸縮桿，立即多咗好多空間掛衫！喺廁所一樣可以用到。如果衣櫃隔格空間唔夠的話，仲可以利用伸縮桿作為隔板，喺同一水平加多幾枝伸縮桿，立即變成一層隔板，可以放啲厚衣物或者被鋪。

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+ 6 + 5 + 4

5. 書本文件塑膠收納箱 ¥21.9 原價¥36.8

相信大家屋企一定有好多文件﹑筆記，書呀信呀等等，又唔知點樣先可以分類放整齊。利用呢款收納箱就方便得多啦，將重要文件分類放好，搵起上嚟都可以好快手。而且唔單止可以放書本﹑文件，放衣物﹑毛巾，抹布等等都一樣可以！收納箱有設計handle位，即使載咗重嘢拎起上嚟都可以好方便。最緊要係佢簡單潔淨嘅外表！完全就係走無印簡約風，放雜物都可以美美的。

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廚房收納篇：

1. 密封罐食品收納罐子 ¥1起 原價¥1.4

如果你同小編我一樣，鍾意食cereal呢啲穀物片，咁呢個收納罐罐就好啱你喇！平時穀物片嗰包裝開咗之後就好麻煩，包唔番實就好易搞到啲穀物片淋晒。𠵱家用呢種罐裝就方便晒喇。而且平日煲湯儲儲埋埋都好多藥材或者唔同材料，全部用晒呢種罐載好，咁就可以整整齊齊，唔使再一袋二袋喇！

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2. 日本進口冰箱保鮮盒可微波爐加熱 ¥16.5 原價¥18.5

平日如果鍾意帶生果返公司食的話，可以買番個保鮮盒，方便擺洗好嘅生果，擺喺雪櫃又可以保鮮。平日煮飯有時啲食材用唔晒又切開咗的話，都可以用呢種保鮮盒載好，再放番入雪櫃，例如檸檬﹑蕃茄等等。而且呢個食物盒仲可以放入微波爐叮，所以如果用嚟帶飯返公司食都好方便。

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+ 3 + 2

3. 凍家用冰箱收納多層保鮮盒 ¥44.8 原價¥94.8

平日如果鍾意包吓餃子的話，有咗呢個雪櫃專用嘅多層保鮮盒就可以方便得多喇！平日小編包完餃子都係就咁放晒喺個tray度，再鋪層保鮮紙放入雪櫃就算，其實都幾麻煩。𠵱家有咗呢個保鮮盒就可以好方便咁分類好食物放入雪櫃喇！記得要鋪啲疏菜喺個底先再放餃子啊，以防會癡晒底。

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+ 2

快啲睇齊以上法寶將屋企執番整齊啦！

(以上資料以官方最新發佈為準)