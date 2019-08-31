PUMA網店限定 精選貨品低至半價 每滿$600再減$100！

網購攻略
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夏末減價仲未完，繼之前NIKE.COM推出完五週年減價，𠵱家運動品牌 PUMA都一齊加入戰團，推出折完再減嘅優惠，想入手運動服飾嘅朋友記得唔好錯過喇！

Puma 官方網站今次推出低至半價嘅優惠大減價，男女裝鞋款、運動衫褲、配飾統統都有得折，而買滿 $600 仲會再額外再減 $100 送 PUMA PVC 透明袋！今次有唔少減價貨品都好值得入手，即刻睇下小編心水之選啦：

（PUMA 網站截圖）

RS-0 LES BENJAMINS 男女皆宜休閒鞋
HK$890.00（原價HK$1,590）

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Puma 同土耳其輕奢品牌 LES BENJAMINS 聯乘推出嘅鞋款，靴型設計非常型格搶眼，鞋跟位置亦印有聯名字體，夠哂獨特。鞋頭經過加固設計，全鞋亦有緩震系統，唔止睇得，着出街更加係非常舒適。

（PUMA 網站截圖）

Muse Maia Metallic Rose Wn's 女子休閒鞋
HK$539.00（原價 HK$899）

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呢款女裝休閒鞋以易百搭嘅灰色做主色，再喺後跟處加入女性至愛嘅玫瑰金色做點綴，配搭金屬元素，型格得嚟又帶有少許柔美嘅氣質。

（PUMA 網站截圖）

RS-X TRACK MTV PASTEL 1 男女皆宜休閒鞋
HK$750.00（原價HK$1,190）

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Puma 同 MTV 聯乘嘅休閒鞋款式，鞋跟經過加固設計，可以喺行路時為腳跟提供穩固嘅支撐。鞋身利用香芋紫同螢光藍綠做撞色設計，未來感十足！

（PUMA 網站截圖）

Leadcat YLM Lite 男女皆宜拖鞋
HK$249.00（原價HK$359.00）

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提到夏天嘅街頭潮流必定唔少得涼鞋，Leadcat YLM Lite 設計簡約又不失時尚感，無論係單穿定係配搭唔同顏色嘅襪玩mix and match都一樣咁型格，就連韓星泫雅都係佢嘅捧場客！

除咗以上小編推薦鞋款，PUMA 官網入面仲有更多減價款式，而其他運動配飾好似運動袋、運動髮帶、男女裝休閒背囊都一樣有折扣！

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(產品及活動資料以官方最新發佈為準)

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