PUMA網店限定 精選貨品低至半價 每滿$600再減$100！

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夏末減價仲未完，繼之前NIKE.COM推出完五週年減價，𠵱家運動品牌 PUMA都一齊加入戰團，推出折完再減嘅優惠，想入手運動服飾嘅朋友記得唔好錯過喇！

Puma 官方網站今次推出低至半價嘅優惠大減價，男女裝鞋款、運動衫褲、配飾統統都有得折，而買滿 $600 仲會再額外再減 $100 同送 PUMA PVC 透明袋！今次有唔少減價貨品都好值得入手，即刻睇下小編心水之選啦：

除咗以上小編推薦鞋款，PUMA 官網入面仲有更多減價款式，而其他運動配飾好似運動袋、運動髮帶、男女裝休閒背囊都一樣有折扣！

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(產品及活動資料以官方最新發佈為準)