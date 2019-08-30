J Select 網店智能家電低至2折！懶人一族必入手！

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香港人返工工時長，最近嘅日程又排到密一密，返到屋企當然想抖到盡，務求郁得越少越好，智能家電就啱晒我地呢啲懶人一族喇！最近 J select 官網做緊獨家優惠，大量電器，包括智能家電、各款日常用品都低至 2 折，今次小編推薦你 5 款智能電器，唔止幫你慳番做家務時間，仲可以同時提升你嘅生活質素！

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1. CHEERO SLEEPION 全球首部三合一睡眠導入機 HK$1,090（原價HK$2,180）

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美容導入機就聽得多喇，估唔到𠵱家連睡眠都有得導入，概念好簡單，就係通過結合聲音，光線同香氣嚟改善睡眠環境。聲音方面內設咗16種助眠音樂，加上模仿月光嘅光線，以及可以幫助放鬆嘅香薰，唔單止可以令人更快入睡，更加可以誘導深層睡眠，等大腦徹底放鬆。

2. BEURER SE 80 睡眠監測器 HK$1,040（原價HK$2,598）

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3. BEURER 嘅睡眠監測器利用藍牙監測心率同呼吸頻率，並以數據分析同改善個人嘅睡眠習慣，監測器另外亦內置喚醒功能，可以喺適當嘅睡眠階段叫醒用家。有失眠問題或者訓得唔好嘅朋友仔不妨考慮入手呢款睡眠監測器，提升睡眠質素。

BODUM BISTRO 電動咖啡研磨機 HK$928（原價HK$2,320）



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呢款電動咖啡研磨機使用專業級錐形研磨刀盤，以平均力度研磨各種咖啡豆，唔會造成阻塞之餘，又可以保留到咖啡豆嘅風味同香氣。加上有內置計時器，用家可以預先設定需要嘅咖啡數量，咁就唔使浪費，又可以保持到咖啡豆新鮮乾燥。

4. OREGON 便攜刨冰機 HK$299（原價HK$398）



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呢部刨冰機操作簡單，只需要放入家用嘅冰塊，然後撳一下機身嘅按鈕，就可以輕鬆整出刨冰、棉花冰、沙冰等等各款冰品料理。而且刨冰機嘅尺寸非常迷你，大概只係比一個水樽大少少，加上利用乾電池運作及無線設計，無論係拎出街定帶去開Party都非常方便！

5. PARROT POT 智能澆水花盆 HK$499（原價HK$1,188）

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花盆內置咗 4 個用嚟分析植物狀態嘅傳感器，實時監控住光照，溫度，土壤濕度同肥料水平，喺適當嘅時候就會啟動內置嘅灌溉系統，為植物提供適量嘅水份，有咗佢以後就唔使擔心會唔記得淋水，或者去旅行時冇人照顧植物喇！

除咗智能家電，J Select 網站仲有更多品牌電器做緊低至 2 折嘅優惠，包括耳機品牌 B&O、德國家電品牌 Beurer、Braun、英國品牌 Dyson、日本品牌 cheero 等等，快啲睇下仲有冇啱買啦！

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(產品資料以官方最新發佈為準)