Party炒熱氣氛必備! 5款Switch體感遊戲配件 打機打得更逼真

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自從Switch推出之後，party game已經成為一大班人gathering嘅指定環節，既然叫得做party，剩係揸住支 joy-con 坐定定咁玩又邊夠過癮！想好玩當然要好好用到佢體感功能，瞓身玩到盡！今次小編喺一眾switch配件之中揀咗 5 樣party game必備小工具，幫大家炒熱party氣氛！

1. 任天堂 Switch 太鼓の達人專用鼓+ 鼓棒 ¥140起

太鼓の達人呢個遊戲過往喺唔同嘅遊戲平台都推出過，嚟到switch當然唔剩止用手掣按鍵打鼓咁簡單，而係可以用體感功能模彷真正打鼓嘅動作，太鼓fans想玩得盡興當然要入手埋實體太鼓，套裝連兩支鼓棍及鼓架，用咗經典嘅任天堂紅白配色，只要連接Switch嘅底坐就可以即時使用，呢套鼓仲配備埋遊戲控制器，可以直接代替joy-con操控或者設定遊戲，玩起嚟就更加就手同逼真！

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+ 4 + 3 + 2

2. Switch Just Dance 舞力全開跳舞體感手環 ￥36

提起體感party game，Just Dance嘅受歡迎程度絕對係數一數二，只要拎住支joy-con，party現場即時變身舞池。不過有玩開嘅朋友都知，即使加埋專用腕帶，要全程拎係joy-con嚟跳舞其實係非常唔就手，激動起嚟甚至連成支joy-con都會飛走埋。如果想跳得更放，就一定唔少得呢款跳舞專用嘅臂帶，只要將joy-con插入臂帶，再繫上手臂，就唔需要再無時無刻都握緊joy-con跳舞。呢款臂帶可以自由調節尺寸，無論大人定細路都啱用！

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+ 3 + 2

3. Switch Labo3 馬里奧賽車駕駛方向盤腳踏板￥55

Mario系列嘅遊戲一向都係任天堂嘅皇牌，為咗滿足一眾玩家，早前更推出埋一系列嘅體感配件，不過價錢等同一隻game碟，未必人人都捨得入手。呢款國產嘅Variety Kit跟足日本原版1:1，但價錢大概只係原裝嘅3分1，只要按照說明將紙皮砌成軚盤、魚杆或者其他遊戲工具，再放入joy-con，完成安裝後即刻玩得。呢度總共有10組體感配件畀大家揀，小編最推薦大家入手Mario駕駛套裝，一set有齊哂軚盤、油門板、鎖匙、潛水艇同飛機，非常抵玩！

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+ 7 + 6 + 5

4. Switch Mario Tennis 體感遊戲網球拍 ￥20

除咗Mario Kart，去年推出嘅Mario Tennis都有體感配件可以配備。呢款網球拍造型嘅手柄專為Mario Tennis而設計，只要將joy-con裝上，就可以隨意同朋友進行網球對決，唔使再驚一個唔覺意就會將joy-con扔咗出去，殺球嘅時候手感更好，速度同攻擊力自然就更加強，感覺實在到好似打緊真網球咁！

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5. Switch 射擊遊戲槍配件 ￥29

雖然switch嘅射擊遊戲唔算多，不過淨係有體感呢一點都經值得一試。鍾意玩射擊遊戲嘅朋友不妨入手埋呢款射擊配件，手柄模彷槍管嘅設計，揸上手同朋友對戰絕對可以增加臨場感，刺激程度大大增加！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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