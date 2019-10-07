純素手袋Friday by JW PEI 可能是最值得投資的手袋？

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純素手袋你聽過嗎？來自紐約的Friday by JW PEI以「道德時尚」(Ethical Fashion)打響名堂，曾被英國版《 Vogue 》評為最值得投資的純素手袋之一。

Friday by JW PEI的手袋只用純素皮革和循環再用的塑膠製造，而且純素皮革還是用最高品質的Patina ，這種皮革經常用於製造沙發和椅子，細膩柔軟的觸感而且耐用的品質。

今天就來介紹一下Friday by JW PEI有甚麼特色手袋吧！

1. Stella Top Handle Bag - Black Croc USD$59 (約HKD$462.7)

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2. Ava Top Handle Bag - Beige Croc USD$59 (約HKD$462.7)

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3. The Envelope Crossbody - Beige Canvas USD$49 (約HKD$384.3)

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4. Mini Bucket Bag - Tan USD$49 (約HKD$384.3)

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Friday by JW PEI將可持續發展的概念帶進時尚世界，而且他們告訴你：

Sustainable fashion DOES NOT mean boring. JW PEI

他們在考慮服裝配件的設計、布料、以及材料來源時，致力將對環境的衝擊降至最低，同時希望能為人類和環境帶來最大好處。如果你也喜歡「道德時尚」的話，選購他們的自家產品就是對這個信念最大的支持。