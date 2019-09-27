淘寶928會員日 拼團夾埋朋友一齊買仲抵玩！慳番四﹑五十蚊話咁易

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原來淘寶拼團可以咁抵玩！其實淘寶有啲指定嘅商品係可以拼團，集合多啲人一齊購買較多嘅數量，咁每人平均就可以用比原價更平嘅價錢去買你想要嘅產品喇。咁樣玩法就可以輕鬆幫你慳番四﹑五十蚊！

首先講吓有咩抵玩產品可以參與拼團啦！

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以下係精選出嚟可以拼團購買嘅產品～

1. Xiaomi小米 Redmi紅米Note 7 Pro手機 4+128GB (亮黑色或夢幻藍色) 拼團價¥1358 (原價¥1399)

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2. 德爾瑪家用手持式吸塵器 DX700 拼團價¥188 (原價¥219)

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3. 飛利浦PHILIPS 電動牙刷 HX3216/01 拼團價¥158 (原價¥179)

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4. 雷克筋膜肌肉放鬆按摩槍 拼團價¥299 (原價¥349)

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5. 家用簡約電腦椅 拼團價¥398 (原價¥505)

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拼團要點玩？跟住以下步驟啦！

1. 選擇想要嘅商品，點擊「發起拼團」；

2. 將拼團頁面分享畀身邊有興趣購買嘅朋友，邀請朋友一齊組隊購買；

3. 當朋友點擊分享嘅拼團頁面進入到網站後，點擊「參團」便可(代表願意參與拼團以及邀請更多朋友一齊購買)；

4. 當參加拼團嘅人數滿足該商品嘅拼團條件(例如二人團，總共有兩人參加即可)，即代表拼團成團。

點樣可以將拼團網頁分享畀朋友？兩個方法！

1. 透過短信或複製連結傳送畀好友(好友需要複製淘口令，在淘寶手機APP打開)

2. 分享拼團有二維碼嘅圖片畀好友

拼團時間有限嗎？

拼團需於有效期內完成(達到所需人數)，如果喺有效期未能返達到相應參團人數，拼團就會失敗。如果距離淘寶活動結束時間小於拼團有效期時，以拼團有效期為準。

參與拼團購買的貨品可以退款嗎？

參與拼團成團，並且已經付款購買嘅訂單，如需退款同樣退照一般退款流程辦理便可，可以線上申請退款。

(產品資料以官方最新發佈為準)

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