淘寶928會員日 5大必搶家電 超抵優惠價入手

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淘寶會員日又到喇！今次928會員日有乜着數呢？今次仲可以領取高達¥800優惠券！玩法都係同過去大同小異，同大家簡單高呼一吓有咩優惠啦！

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今次小編揀咗5款必須入手嘅家電，趁住928會員日實在係超級抵玩！快啲睇吓以下邊款啱你啦！

1. 家用浴室掛牆式防水暖風機 震撼價¥399 原價¥1280

冬天就到，一諗到凍冰冰嗰陣要沖涼就已經打晒冷陣，特別係屋企有老人家或者小朋友的話，真係好擔心佢哋會凍親。有咗呢部浴室專用掛牆式防水暖風機就可以安心好多喇，快速制熱，恆溫取暖，而且防水，適合喺浴室使用。

可以利用搖控遠距離控制之餘亦可以輕觸式控制。最方便就係佢除咗可以喺廁所用，放喺客廳或者房間使用亦都冇問題，作暖爐用之餘亦可以用嚟烘乾衣服。趁住淘寶928會員日購買即可領券即減¥100！

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+ 4 + 3 + 2

2. 山本家用無油空氣炸鍋 震撼價¥219 (原價¥599)

山本空氣炸鍋最近真係廚房家電嘅大熱，今時今日基本上人人屋企都一定有一部！趁住𠵱家減價好時機入手，你只需要畀¥219！就可以得到一個可以煮到9萬幾種菜式嘅空氣炸鍋！

呢個空氣炸鍋嘅月銷量已經超過3萬，網上超級多好評！基本上人人都讚好。

呢個山本空氣炸鍋擁有4L容量，無論想燒烤﹑煎炸﹑烘焙，定係甜品，都一樣整到！仲要完全唔使用油，成就健康美食。空氣炸鍋嘅原理就係，通過頂部同鍋底嘅發熱裝置，快速加熱鍋入面嘅空氣。係大功率嘅風扇作用下，急速循環鍋內熱氣，快速地加熱同脆化食物。所以唔使用油，就可以炸到各種美食。

最犀利就係佢整埋蛋糕都無問題！可以處理蛋糕液體，放入炸籃入面，用200℃焗，只需15分鐘！軟綿綿嘅蛋糕就食得喇！淘寶928會員日到手價只需¥219咋！如果要喺香港買，水貨價都起碼要三﹑四舊水，𠵱家真係抵到爛唔買就走寶喇！！

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+ 8 + 7 + 6

3. Dibea地貝家用無線吸塵器D008Pro 震撼價¥849 (原價¥1208)

Dibea地貝吸塵器D008Pro擁有250W額定大功率，可以達致每分鐘80,000電機轉速，有效地深層清潔屋企每個角落。吸塵器透過多級回旋氣流，甩離大顆塵粒，可以快速將塵氣分離，令吸力損耗降至最低，清潔乾淨之餘亦可節能。

吸塵器透過不鏽鋼蜂巢密集過濾，四層過濾及隔離塵埃，確保唔會堵塞吸塵器內部。而且換上適當刷頭，仲可以當作除蟎儀使用，可以用以清潔床鋪。隨吸塵機附送床鋪電動清潔刷﹑軟毛家具刷﹑延長軟管。

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+ 7 + 6 + 5

4. Gree格力家用靜音補水加濕器SC-25X68 震撼價¥159 (原價¥399)

入秋時候，天氣開始變得好乾燥，特別喺開咗冷氣瞓覺的話，第二朝起身皮膚都會感到好缺水！所以一個加濕器係入秋不可缺少嘅小幫手嚟！格力呢個加濕器十分方便，免開蓋加水設計，隨時隨地都可以直接喺加濕器頂部注水，輕鬆又快捷。

加濕器中嘅水份子每秒經過240萬次高頻振盪，將水霧化成微米級細霧，更快蒸發加速補濕。而且加濕器嘅風道系統及結構優化設計，大大降低機器運行時嘅聲音，保證瞓覺時都唔會被打擾到。

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5. 萊科德超聲波家用眼鏡飾物清潔器 震撼價¥129 (原價¥199)

呢個清洗機運用超聲波空氣淨化原理，產生高頻率掁動，可以鎖定頑固污積，分解污垢。最犀利嘅係佢除咗可以用嚟洗眼鏡，仲可以放小飾物，例如手錶﹑手鏈等等入去洗！只要將要清洗嘅物件放入水中，蓋好蓋後就可以自由選擇清洗時間嘅長短，一般3-5分鐘就可以將物件清洗乾淨。以後眼鏡或者小飾物污糟咗要洗的話都唔使怕麻煩喇！

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🔻仲有緊多其他牌子或型號嘅家電畀你揀！！🔻

👇更多其他款式浴室暖風機👇

1. 浴霸掛壁家用浴室暖風機 震撼價¥136 原價¥840

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2. 歐野掛壁式免打孔家用浴室暖風機 震撼價¥58 原價¥138

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👇更多其他款式空氣炸鍋👇

1. 山本SB-D16家用五代空氣炸鍋 震撼價¥199 原價¥1688

- 山本D16經典型號

- 3.5L容量

- 領券即減¥60！

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2. 山本SB-D18家用五代空氣炸鍋 震撼價¥258 原價¥1988

山本D18型號

4.5L容量

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3. 山本新款家用空氣炸鍋 震撼價¥359 原價¥2299

- 時尚新款外型設計

- 4.5L容量

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👇更多其他款式吸塵機／除蟎儀👇

1. 韓夫人紫外線除蟎儀 震撼價¥99 原價¥1099

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2. 韓夫人靜音手持式吸塵器 震撼價¥69 原價¥399

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更多其他款式空氣加濕器：

1. 康佳空氣淨化香薰噴霧加濕器 震撼價¥34 原價¥599

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2. 家用靜音香薰噴霧迷你加濕器 震撼價¥14.9 原價¥99

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👇更多其他款式眼鏡清洗機👇

1. 艾詩摩爾超聲波隱形眼鏡清洗機 震撼價¥399 原價¥1298

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快啲趁住928淘寶會員日入手至平至抵嘅家電啦！錯過咗減價唔知又要等到幾時㗎喇！記得要用以上連結經「一網打盡」購買啊！咁就可以順便賺埋01積分，買多兩樣嘢，唔覺意又可以賺番幾張現金券！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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