【adidas大減價】正價貨品三件七折 兩件八折！全店免運費！

撰文：陳小昭
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2. 短身連帽T恤 7折後$419.3 (原價$599)
3. BELLISTA 連帽衛衣 7折後$489.3 (原價$699)
4. ADVANTAGE BOLD 運動鞋 7折後$419.3 (原價$599)
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👦🏻男裝👦🏻
1. ESSENTIALS 三間運動外套 7折後$328.3 (原價$469)
2. BODEGA 運動衛衣 7折後$559.3 (原價$799)
3. TORSION X 運動鞋 7折後$979.3 (原價$1399)
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4.NITE JOGGER 運動鞋 7折後$839.3 (原價$1199)
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(產品資料以最新官方發佈為準)
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