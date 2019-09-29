【adidas大減價】正價貨品三件七折 兩件八折！全店免運費！

網購攻略
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adidas網店𠵱家做緊大減價，選購正價貨品三件或以上即可享有7折；兩件即享八折！而且全店免運費，咁抵，快啲睇吓有咩好買啦！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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