【健身男女】運動營養品牌MYPROTEIN全網半價！極速操肌今天開始

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為慶祝網上運動營養品牌MYPROTEIN全球突破800萬會員，MYPROTEIN全網𠵱家做緊半價！只要購物滿$800即有禮品贈送！各位做開gym嘅大隻仔同hot girls有福喇！

相信有做開gym嘅朋友仔對MYPROTEIN都唔陌生，𠵱家全網有半價，係半價啊！今次可以一次過買夠一年所需嘅protein powder了😂 而且只要買滿$800就有贈品送；新客戶首次落單仲送你運動健身防漏搖搖杯！

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同大家分享一吓MYPROTEIN有咩人氣熱銷產品啦！

1. Impact Whey Protein 半價後$140 (原價$280)

英國健身產品Impact嘅乳清蛋白補充品一直都好受歡迎，方便之餘，可以有效地幫助促進肌肉生長及恢復，每餐份僅含103卡路里熱量。Impact乳清蛋白粉選用最優質牛奶乳清原料，採用全天候青草餵養方式，每份含有蛋白質高達21克。

而且呢個乳清蛋白粉有超過50種口味可以選擇，包括北海道牛奶﹑天然巧克力﹑抹茶拿鐵﹑巧克力布朗尼味等等。呢種powder最適合就係運動後30-60分鐘內食用，可以將蛋白粉同水或者牛奶混合飲用。

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2. 六層夾心高蛋白棒 - 4 種繽紛口味 半價後$275 (原價$550)

如果平日好鍾意食零食，但係又怕做完運動前功盡廢的話，蛋白棒就啱晒你喇。六層夾心高蛋白棒五顏六色，一睇就知好食，有六層豐富內餡， 21g蛋白質含量，少於3.5g低糖分，而且高纖維含量，非常適合幫你達到生長及維持重要肌肉嘅日常需求。四款口味可以揀，包你冇咁快食到厭。

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3. 高蛋白迷你沾醬杯 附有小餅乾 半價後$225 (原價$450)

高蛋白迷你沾醬杯都係人氣熱賣產品之一，饞嘴嘅你一定鍾意。呢款零食每份含9克蛋白質，比超市替代品少90%糖，而且細細杯，方便攜帶。牛奶巧克力口味，雖然聽落好肥仔，但其實吃零食同時都可以有效地幫助你增加蛋白質攝取量，有助肌肉生長及維持。平日健身都可以食吓呢啲高蛋白質零食，咁就唔使咁辛苦捱到cheat day啦！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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