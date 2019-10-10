【CHARLES & KEITH新品推介】秋冬大地色系手袋 盡現輕熟美

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超受小資女歡迎嘅CHARLES & KEITH推出咗秋冬新品喇！呢個性價比超高嘅品牌暫時都未有其他牌子可以超越到！

CHARLES & KEITH秋冬新品 (CHARLES & KEITH官網截圖)

CHARLES & KEITH 2019秋冬系列搵咗Hailey Baldwin代言(小編超愛她的！)，超有高貴氣質！想擁有同Bieber嫂同款嘅手袋？機會嚟喇！

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小CK今季嘅新品大部份都以大地色調為主，立即有進入秋冬嘅感覺！轉季除咗買衫之餘，手袋都要換㗎嘛！小編揀咗4款心頭好同大家分享，睇吓燒唔燒到你啦！

1. 咖啡色金屬扣手提包 $569

呢個金屬扣手提包有黑色﹑紫粉混色選擇，小編就覺得咖啡色最靚喇，而且好啱秋冬襯衫。金屬扣設計特別，手袋上面仲有一個金屬小手柄，造型都好精緻～

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2. 紫色金屬環手拿包 $499

聽到紫色唔知會唔會嚇走好多妹豬，但係今次呢個「紫色」絕對唔係嗰啲大紅大紫嘅老土紫色，而且暗啡紫色，感覺相當高貴。圓型金屬手柄，再增添多幾分氣質，而手袋開口嘅設計都好精緻，睇圖你就明㗎喇！

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3. 芥末色半圓零錢包 $339

呢種芥末色嘅手袋絕對係今個秋冬嘅必hot單品！芥末色十分搶眼，啱晒用嚟襯秋冬深色沉悶嘅outfit！而且呢個手袋可以調節肩帶嘅長度，仲可以放喺腰間作為belt bag，絕對可以一袋兩用，相當實際！

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4. 鱷魚紋粗鍊肩背包 $739

鱷魚皮畀人感覺成熟，低調橄欖色，配合搶眼金色肩帶同金屬扣裝飾，低調得來又特別，好有輕熟感。而且鱷魚皮絕對係秋冬必備item，將你整個造型嘅季節感提升！

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仲有好多其他新款手袋㗎，快啲去睇吓有咩啱心水啦！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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