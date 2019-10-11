香港蘇寧清倉大減價 最抵買竟然係化妝同護膚品？

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提起蘇寧，相信大家第一時間都會諗起電器同電子產品，但你又知唔知除電器以外，蘇寧其實連化妝護膚品、母嬰產品，甚至超市食品同日用品都有得賣！不過呢啲統統都只能喺網上購買，最近蘇寧官網正好做緊清倉大減價，部分產品更係低至1蚊！係1蚊啊！即刻跟住小編一齊發掘抵買好物啦！

（香港蘇寧網站截圖）

雖然蘇寧主要係售賣電器，之不過家電同手機等等嘅電子產品未必時常需要買，加上今次清倉主要集中做日常用品嘅優惠，所以小編今次就為大家搜羅咗十款意想不到咁抵買嘅item，部分個位數字價錢已經可以入手！

Depend 指甲油及 GEL 甲油 HK$1起 (原價HK$79) 👉按此購買👈

VDL Color Correcting Primer HK$6.9 (原價HK$250) 👉按此購買👈

VDL Expert Color Cheek Book Mono HK$1.9 (原價約HK$109) 👉按此購買👈

植川秀TSUYA光感新肌精華泡沫底霜 HK$96 (原價HK$370) 👉按此購買👈

RMK絲薄粉底液 HK$158 (原價HK$380) 👉按此購買👈

Jo Malone 青檸羅勒與柑橘香水30ml HK$268 (原價HK$515) 👉按此購買👈

Biotherm男士熾能醒膚化妝水 HK$8.9 (原價HK$291) 👉按此購買👈

Aveda男仕護髮素 HK$68 (原價HK$260) 👉按此購買👈

Biotherm男士溫泉鬚後保濕水 HK$46 (原價HK$250) 👉按此購買👈

BVLGARI白水晶淡香水套裝 HK$138 (原價HK$760) 👉按此購買👈

價錢平得咁緊要，好多朋友都擔心會唔會買錯過期貨，不過小編就check過一次，所有貨品嘅有效期都係去到2020，或2021年，大家可以放心入手！另外𠵱家只要買滿HK$249，就可以免運費送到家門口！

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