【男士網購推薦】 知道自己需要咩！ 汽車機油冷卻液都可以網購？

網購攻略 網購攻略

電子商務從開始發展到現在一直為如何進攻男性市場而苦惱，而坦白講女生很容易就可以係某某平台睇中心水，而且往往一買就買千幾二千。「乜乜出左新款化妝品」﹑「我下星期想轉下個風格識下隔離team個男同事」云云。

小編就從不同討論區及同事口中發掘一下什麼值得買，以下總結左小小精選產品，都係嗰句唔睇都買吓，女性讀者都可以係臨近換季同聖誕思考一下男性心目中既必勝產品！

第一位必勝：家用工具套裝

大家有冇遇過尋找鏍絲批嘅挑戰？屋企只有一枝但又唔啱大細，落五金鋪買一枝好似又唔合乎成本同效益。不如買番一套放喺屋企，IKEA家俬同淘寶甚至爆水喉都可以輕鬆K.O，唔使下下打電話叫水電佬上嚟整。士巴拿，六角匙，角尺，大力鉗，剩係打出嚟我都覺得自己Men咗少少。

Craftsman Magnetic Screwdriver (ebay截圖) 工匠螺絲批from Craftman USD$60.28 (約HKD$472.6)

Sears Craftsman 99941 Drive Bit and Torx Bit Socket Wrench Set (ebay截圖) 工匠螺絲頭 USD$36 (約$282.3)

第二位：露營/軍用 背囊

進入秋冬真係可以吓露營，又係時候添置一兩件裝備。Lv3背囊可以裝多幾個血包，多啲彈藥。以60L大容量嚟講價錢我覺得還可以，加上耐磨物料，人體工學設計肩帶同腰帶配合身體線條，極多分隔空間，就算係文件﹑地圖都可以安全收埋。呢個價位可以話係適合女生們送出一個溫韾嘅秋季旅行提示。

Outdoor Military Molle Tactical Backpack USD$42.99 (約HKD$337)

+ 6 + 5 + 4

第三位：電子煙或油以至周邊配備

坊間都有好多電子煙產品零售店，但講到齊就一定唔夠網上商店齊。煙油，電子煙套，吊咀，唉唔介紹咁多，有興趣就click入去睇吓。

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第四位: 汽車保養產品

保養汽車都有好多嘢要買，熟悉汽車嘅手足相信屋企都會放齊機油、冷卻液、洗車專用清潔用品、擋風玻璃疏水噴霧等等，維持車嘅Oil Level Coolant Level喺正常水平(產品型號記住參考汽車說明書)。除咗確保架車健康少少，個人嘅心情我相信都會好一點。仲有車內香熏，清潔用品等等，熟手嘅話上網買真係可以平好多。

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第五位 - LUX Clothes

平時去開U記H記GU已經可以搞掂大部份造型的需求。但係人逐漸成長，想搞搞新意思唔想原地踏步不妨可以去FARFETCH瀏覽吓。賣嘅產品絕對唔係平價，埋單一定係幾千幾千咁去，但呢個網站嘅產品勝在夠Luxury，對自己衣著有一定要求嘅讀者可以考慮入去揀吓。

有基本嘅退貨退錢政策保障，貨到襯上身唔啱心水仲可以叫速遞上嚟拎番走，不過只限同一個地址。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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