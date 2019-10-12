eBay優惠 買滿88美金即減15！一半價錢就可以買到嘅蘋果產品？

今次優惠只限香港地區eBay用戶！只要買家使用香港地址註冊，購買任何產品滿USD88，就可以輸入優惠碼【PCNRBME1019】，就可以享有呢個優惠，即減USD15喇！當中運送地點並非香港亦可。

👉立即到eBay逛逛👈

咁到底eBay有咩好買呢？小編今日就大家介紹吓喺eBay可以買到嘅「翻新機」啦！

Apple9.7 吋iPad Pro Wifi + Cellular Unlocked (eBay截圖)

1. Apple9.7 吋iPad Pro Wifi + Cellular Unlocked USD249.85起 (約HKD1,959.5)

9.7 吋iPad Pro的選擇齊全：空灰﹑銀色﹑金色﹑玫瑰金色；32GB﹑128GB﹑256GB；Wi-Fi﹑Wi-Fi兼流動網絡。若選32GB，只有Wi-Fi的話，價錢只需USD249.85 (約HKD1,959.5)，而香港官方網站賣嘅同款翻新品價錢係HKD4,299，價錢相差超過一倍！

貨品新舊程度分別：像真一樣，及"Grade A"，而"Grade A"的意思是指產品的運作功能是100%正常，而外觀上則有8-9分 (以10分為滿分準則)，當中可能涉及一些可見的瑕疵，例如是細小的划痕。

👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈