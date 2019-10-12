eBay優惠 買滿88美金即減15！一半價錢就可以買到嘅蘋果產品？

美國全球線上拍賣及購物網站eBay最近推出新優惠，購物任何貨品滿USD88，輸入優惠碼，即減USD15！
今次優惠只限香港地區eBay用戶！只要買家使用香港地址註冊，購買任何產品滿USD88，就可以輸入優惠碼【PCNRBME1019】，就可以享有呢個優惠，即減USD15喇！當中運送地點並非香港亦可。
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咁到底eBay有咩好買呢？小編今日就大家介紹吓喺eBay可以買到嘅「翻新機」啦！
Apple9.7 吋iPad Pro Wifi + Cellular Unlocked (eBay截圖)
1. Apple9.7 吋iPad Pro Wifi + Cellular Unlocked USD249.85起 (約HKD1,959.5)
9.7 吋iPad Pro的選擇齊全：空灰﹑銀色﹑金色﹑玫瑰金色；32GB﹑128GB﹑256GB；Wi-Fi﹑Wi-Fi兼流動網絡。若選32GB，只有Wi-Fi的話，價錢只需USD249.85 (約HKD1,959.5)，而香港官方網站賣嘅同款翻新品價錢係HKD4,299，價錢相差超過一倍！
貨品新舊程度分別：像真一樣，及"Grade A"，而"Grade A"的意思是指產品的運作功能是100%正常，而外觀上則有8-9分 (以10分為滿分準則)，當中可能涉及一些可見的瑕疵，例如是細小的划痕。
Apple iPad Air 2 64GB, Wi-Fi + 4G LTE (Unlocked), 9.7in (eBay截圖)
2. Apple iPad Air 2 64GB, Wi-Fi + 4G LTE (Unlocked), 9.7in US $169.97 (約HKD1,333)
iPad Air 2 64GB，Wi-Fi兼流動網絡，解鎖版(可以使用任何電訊公司的sim卡)。接受退貨。
Apple MacBook Air Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD 11" (eBay截圖))
3. Apple MacBook Air Core i5 1.6GHz 4GB RAM 128GB SSD 11" USD299.97 (約HKD2,353)
11.6 吋MacBook Air，2015推出，價錢只需USD299.97(約HKD2,353)。而Apple Store官網賣緊呢個同款翻新品11.6 吋MacBook Air，係需要HKD5,648！相差接近一倍價錢。
除咗MacBook之餘，呢個賣家仲有賣iPad mini 16GB﹑iPad Air 32GB等等。而且佢嘅信譽評分係有98.8%正評，而且仲可以撳入去睇吓其他買家對佢嘅評價，所以對買家有一定嘅保障。不妨去睇吓佢嘅產品有冇咩啱啦！
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