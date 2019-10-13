法國Notime家用導入導出美容儀！一機有齊四大功能 仲可以瘦臉 ！

網購攻略 網購攻略

貪靚係每位女士嘅天性，唔少女士都願意為咗靚而付出大量時間、金錢、心機，甚至有唔少姊妹每個星期都會去美容院做Facial𠻹！但如果成日去美容院做Facial真係又費時間又費金錢，唔通好似小編呢啲小窮窮就注定冇得做Facial？各位姊妹唔使怕，小編最近就發現咗一款性價比極高嘅家用美容儀，以後自己Facial自己做！

Notime 家用導入導出美容儀 震撼價¥ 299 原價¥ 598

Notime係來自法國嘅品牌，就連內地「口紅一哥」李佳琦都大力推薦呢部美容儀。喺小紅書上掀起過一股大風，更畀眾多網民封為各大美容儀當中嘅「性價比之冠」。皆因Notime家用美容儀一機已經齊集四種功能模式，滿足你四種唔同需要。操作都非常簡單，機身係觸屏感應，長按就可以開機或關機，仲可以自由切換三種唔同強度。

模式一：深層清潔

即使每晚都有認真卸妝洗臉，但肌膚底層嘅髒物、老廢角質、油脂都好難清潔得走。而深層清潔模式就係利用正負離子異性相吸原理，將毛孔內嘅污垢導出，實行徹底清潔。而用法都好簡單，只要喺卸妝後，喺化妝棉上倒上滿滿嘅化妝水，再將化妝棉安裝於機頭嘅扣圈上，慢慢以打圈方式拭擦臉部，完成後你會見到化妝棉變得灰灰黃黃，代表肌膚底層嘅髒物已經統統被導出！

模式二：光療嫩膚

清潔好臉部後第二步就可以開啟光療嫩膚模式，透過高聚能紅光及溫感令保養品更好地滲入皮膚底層，促進皮膚吸收。同樣地化妝棉要倒滿化妝水，皮膚較乾嘅姊妹可以倒上保濕精華，即使係用開架護膚品都可以達到專櫃嘅效果！

模式三：溫感提拉

第三步就係開啟溫感提拉模式。由於熱力可以令皮膚毛孔擴張，當毛孔被打開後就係護膚嘅黃金時機。呢個時候就可以搽上面霜或敷上面膜，然後從上而下開始按摩，搭配上下按摩手法唔單止可以令保養品更好滲透肌膚內，仲可以做到提拉同去水腫效果𠻹！

模式四：眼部護理

眼周附近嘅皮膚特別薄弱，眼部護理模式就係專門為呵護眼部肌膚而設。溫感可以幫助促進眼周血液循環，從而提拉眼紋、淡化黑眼圈，改善唔同嘅眼部問題。大家記得按摩眼周時，手法一定要輕盈喔！

👉按此經「一網打盡」購買賺01積分👈

(產品資料以官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！



👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈



👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈