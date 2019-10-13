全球線上拍賣及購物網站eBay 幾個Step教你輕鬆退貨退款

網購攻略 網購攻略

eBay來自美國，係一個可以讓全球用家網上買賣物品嘅線上拍賣及購物網站，但係對於好多香港嘅網民來說，可能都唔係太熟悉點用。

今日小編就教大家喺eBay買嘢點樣可以退貨退款啦！上網買嘢送到嚟先發現唔啱心水，呢啲情況常常有，所以網購必先了解退貨流程！

情景一：

如果你向賣家訂購咗貨品並沒有成功送達，你可以直接與賣家聯絡，他們將會重新向你發貨，或安排退款。

情景二：

若你收到貨品後，發現貨品有問題，或者貨品實物與網上的貨品描述不一，你亦可以安排退貨。若你只是純粹改變想法不想要該貨品，大部份賣家亦會接受退貨。

要將物品退回，請按照以下步驟（網頁版）：

1. 點擊右上方「My eBay」，選擇「Purchase History」

2. 查看你的訂單，選擇相關的貨品

3. 在訂單記錄貨品的內容中，點擊右上方的「More actions」

4. 在選項中選擇「Return this item」

5. 網站會跳轉到另一個頁面，再可選擇相應的理由

👇撳入下面睇圖更易明白退貨流程👇

如果買家並不是因為貨品受損﹑物與網上的貨品描述不一等理由，而是因買家改變個人主意而申請退回的話，那買家應仔細了解賣家的退貨政策，從而得知申請的退款是否將包括購買時支付的郵費，或買家是否需要自行承擔退回貨品所需的郵費。

賣家有三個工作日進行處理，如果時限過後沒有回復，你可以向系統發出請求，直接讓eBay協助進行審核。

如果你對運送﹑貨品等等有任何問題的話，都可以直接聯絡賣家查詢㗎，而且一般回覆都比較快。

知道咗點樣喺eBay退貨，以後買嘢就更放心啦！

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