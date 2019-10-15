HBX激筍冬季優惠：正價貨品7折 & 減價貨品低至5折 + 額外再85折!

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身為潮人嘅你，必定知道網上潮流服飾網購平台「HBX」。但 HBX 近日推出嘅兩大冬季限時優惠，你哋又知唔知道呢？想為今個秋冬穿搭做好準備，𠵱家絕對係入手潮物嘅好時機，即刻睇睇 HBX 嘅兩大優惠有幾抵喇！

HBX 被譽為「網上潮流服飾集中地」亦絕不為過，皆因 HBX 襄括超過 300 個嚟自世界各地嘅時裝品牌，由高端品牌、潮牌以至小眾品牌都一一涵蓋， 男裝、女裝、童裝、飾物、鞋履等商品種類都一應俱全！

優惠一：指定正價貨品額外 7 折

凡於 HBX 選購指定正價貨品，結帳時於優惠碼一欄輸入優惠碼【FALL30】，即可享有 7 折優惠！官方暫時未公佈優惠結束日期，想把握機會掃貨就要立即行動喇！

優惠一：指定正價貨品額外 7 折 (HBX官網截圖)

優惠二：指定減價貨品額外 85 折

大量減價貨品低至 5 折，𠵱家凡於 HBX 選購指定減價貨品，結帳時輸入埋優惠碼【MID15】，仲可以享有額外 85 折優惠，變相可享折上折優惠，抵上加抵啊！

優惠二：指定減價貨品額外 85 折(HBX官網截圖)

🙋提提你：𠵱家只要經網購回贈平台《一網打盡》前往《HBX》網購，即可額外再賺0.7x「01積分」，憑「01積分」仲可以兌換各式各樣嘅超市禮券、便利店現金券、旅遊禮券、禮品等等。

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優惠如此豐富，小編已經幫大家整理咗以下 10 件必買嘅激筍貨品，即刻拉落去睇睇喇！

1. FIORUCCI Vintage Angels Sweatshirt 原價HKD1,334.50 7折價HKD934.15

2. CASETIFY Limited Edition Collage Night Iphone XS Max Case 原價HKD384.65 7折價HKD269.26

3. CHLOÉ Mini Annie Shoulder Bag 原價HKD14,700 7折價HKD10,290

4. CHLOÉ Shiny Calfskin Tess Bag 原價HKD14,200 7折價HKD9,940

5. ADER ERROR Embroidered Logo Mini Crossbody Bag 原價HKD1,530.75 7折價HKD1,071.53

6. PRADA Sidonie Leather Shoulder Bag 原價HKD21,823 7折價HKD15,276.1

7. ADIDAS ORIGINALS Track Pants 原價HKD800.7 7折價HKD560.49

8. VERSACE Virtus Dual Carry Bag 原價HKD10,440.5 7折價HKD7,308.35

9. ROMBAUT Boccaccio Trainers With Black Chain 原價HKD4,199.75 減價HKD2,099.88 **折上折後價HKD1,784.85

10. CHAMPION REVERSE WEAVE Cropped Hooded Sweatshirt 原價HKD902.75 減價HKD451.38 **折上折後價HKD383.63

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(活動及產品資料以官方最新發佈為準)

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