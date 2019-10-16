Clinique官網節日限定套裝低至58折 低價囤貨好時機！

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大家知唔知嚟緊係咩日子呢？答中冇獎！3, 2, 1, 開估，冇錯，就係聖誕節喇！聖誕節呢啲大時大節消費番一兩千蚊真係少不了，但係點樣可以洗得精明慳到盡？咁就要等小編同大家介紹節日網購有乜着數喇！

雖然離聖誕節仲有兩個月，但好多護膚品同彩妝品牌都已經推出咗節日套裝，而且通通都係以超級抵嘅價錢吸引大家搶購！所以大家呢個時候記得留意吓平時自己用開嘅護膚品牌有冇做緊任何節日優惠喇！

今次小編就同大家介紹一吓Clinique啱啱推出嘅節日優惠啦！各位用開Clinique嘅朋友仔記得坐定定睇埋落去喇！未用過Clinique嘅妹豬們都不妨睇吓有咩啱自己，趁咁抵買嚟試吓都好吖🤪

𠵱家Clinique網店做緊兩大優惠：

優惠一：

購物滿$580，輸入優惠碼【OCT】，即送皇牌彩妝4件套裝！(價值$410)

Clinique官網限定優惠 (Clinique官網截圖)

優惠二：

官網限定套裝低至73折！基本上全部套裝都以超抵價出售！

10官網限定套裝低至73折 (Clinique官網截圖)

事不宜遲，同大家推介一吓有咩套裝抵買啦！

皇牌水嫩補濕套裝 (Clinique官網截圖) 1. 皇牌水嫩補濕套裝 58折後 只需$365！(價值$630) 呢個套裝價值$630，𠵱家節日套裝價只需$365！套裝包括：72小時自我修護水嫩補濕啫喱50ml﹑水嫩補濕晚間面膜30ml﹑水嫩補濕噴霧30ml﹑96小時補濕凝珠眼部精華5ml。全部都係Clinique嘅皇牌補濕產品，四大法寶一定可以幫你渡過呢個又dry又寂寞嘅冬天。 👉立即按此購買👈

夏日特效補濕亮白淡斑精華套裝 (Clinique官網截圖) 2. 夏日特效補濕亮白淡斑精華套裝 88折後 只需$495！ (價值$550) 有雀斑嘅煩惱，但係試過好多產品都冇效果？咁你就要試吓Clinique嘅美白淡斑產品喇！呢個套裝包括：勻淨科研亮白淡斑雙效精華30ml﹑特效補濕防禦啫喱15ml﹑極致勻淨科研亮肌補濕面膜7ml。臨床驗證雙效精華有助擊退黑斑及瑕疵，展現明亮膚色。 👉立即按此購買👈

皇牌卸妝套裝 (Clinique官網截圖) 3. 皇牌卸妝套裝 45折後 只需$195 (價值$440) 呢個卸妝套裝各位慳妹一定要買，事關二百蚊唔使就可以買到三個皇牌卸妝產品，包括：眼部及唇部卸妝液125ml﹑ 面部及眼部卸妝霜30ml﹑淨肌活炭磨砂面膜30ml，而且仲送髮帶加化妝袋。實在係抵到爛啊！過咗節日優惠就唔知幾仲有㗎喇～ 👉立即按此購買👈

花花胭脂三色套裝 (Clinique官網截圖) 4. 花花胭脂三色套裝 67折後 只需$380！ (價值$570) 如果你都同小編一樣好鍾意買胭脂的話，Clinique嘅胭脂係你一定要儲嘅item之一！花瓣型夠晒少女心，而且佢哋嘅顏色仲好靚好上色。本來呢個花花胭脂最近都做緊買二送一優惠，但係𠵱家仲推出埋三色套裝！唔使再逐粒逐買啦，可以一個palette有齊晒三隻色！價錢都係同買二送一嘅優惠一樣，$380有齊三個脂胭(原價$190一個)。 👉立即按此購買👈

只要購物滿$350，即可以$380換購聖誕倒數日曆！咁浪漫嘅節日，相信每位妹豬們都好鍾意，換番個日曆返去同你嘅愛人一齊倒數聖誕節嘅來臨啦！

而且𠵱家Clinique全網限時免運費，無論你買幾多嘢都可以免費2-3日送到上門！另外凡購物即可免費自選兩件試用裝，快啲去挑選你嘅心頭好啦！

(活動及產品資料以官方最新發佈為準)

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