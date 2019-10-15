卓悅網店護膚品套裝 29折起 三百蚊唔使集齊護膚四部曲！

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卓悅雖然周街都有，但係網店你哋又有冇幫襯過呢？事關卓悅網店其實有好多不為人知嘅優惠㗎！

𠵱家卓悅護膚品套裝做緊29折起！你冇聽錯，係29折！所以要買護膚品就好趁呢個時候入手護膚品套裝，一個超抵價錢買晒所有需要，絕對係超抵時機！

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護膚品套裝 29折起 (卓悅網店截圖)

平日買護膚品可能好多人都會選擇去官方門市買，例如係Estée Lauder﹑Clinique呢啲。但係門市好多時候都只能用正價買，好少有優惠。但其實好多地方都會買到專櫃品牌嘅護膚品，而且價錢一定平過官方門市𠻹！

所以小編今日就想同大家分享卓悅嘅網店，一來唔使再去門市同啲人逼，二來佢哋嘅護膚品套裝價錢絕對抵過喺官方門市單買一件產品！立即睇吓有乜好買啦😋

Clinique 水嫩補濕 3 件護膚套裝 (卓悅網店截圖) 2. Clinique 水嫩補濕 3 件護膚套裝 $412 Clinique72 小時自我修護水嫩補濕啫喱75ml本來係要$395，而15ml眼部舒緩補濕精華價值$340，𠵱家卓悅呢個套裝只需$412！仲有埋30ml嘅保濕噴霧送，所以係超抵！小編都有用過呢枝保濕噴霧，平日洗完臉之後直接用，超級方便！ 👉立即按此購買👈

Innisfree 精萃平衡绿茶水乳霜6件套裝 (卓悅網店截圖) 3. Innisfree 精萃平衡绿茶水乳霜6件套裝 $275 Innisfree嘅綠茶籽精萃系列產品一直好受歡迎，𠵱家$275就可以買齊以下四樣護膚品喇！包括：綠茶平衡爽膚水﹑綠茶平衡乳液﹑綠茶平衡面霜 綠茶保濕潔面膏。咁抵嘅價錢，有晒護膚四部曲必需品，可以話係唔買就走寶喇！ 👉立即按此購買👈

卓悅網店只需買滿$248即可免運費！只需3至5個工作天就可以送到府上喇！咁抵又咁方便，仲唔快啲去睇吓有咩抵買？

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(活動及產品資料以官方最新發佈為準)

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