【旅遊網站介紹 】去旅行先上KKday！教你邊玩邊買邊賺錢

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平日去旅行一定要上網做吓功課，資料搜集一吓有咩旅遊景點，計劃吓行程。你哋又會去開咩網站搵呢啲旅遊資訊呢？今次就等小編教大家去KKday準備一個美好嘅旅程啦！仲會教大家點樣可以邊玩邊買邊賺錢！

💁🏻‍♀首先要用大家講一件事，就係全新網購回贈平台《一網打盡》已經正式上線接近兩個月喇！仲未聽過呢個平台？咁你就out啦！𠵱家只要經《一網打盡》去KKday買任何商品，都可以額外賺取2.5倍「01積分」。

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KKday三大限時優惠 (KKday截圖)

𠵱家KKday做緊三大旅遊優惠：

1. 日本優惠：

購買指定日本紅葉行程滿HK$500，輸入優惠碼【UTKKDAY50】，即減$50。

優惠日期：2019年10月1日至11月30日

出發日期：2019年10月1日至12月31日

2. 澳洲優惠：

澳洲產品買滿HK$1000，輸入優惠碼【AUS100】，即減 $100。包括所有熱門票券、當地生活、觀光旅行、交通及旅遊必備產品。

優惠日期：2019年11月16日

3. 匯豐信用卡優惠：

指定行程低至85折；輸入優惠碼【HSBC201920】預訂所有半日遊、一日遊或多日遊，可享港幣20元折扣優惠。

優惠日期：即日起至2019年12月31日

記得一定要用以上連結經《一網打盡》進入KKday購物吖！咁先可以同時賺埋2.5倍積分回贈！假設你喺KKday購買旅遊產品價值$1,036，咁你可以得到嘅積分等於：

1036*2.5

=2590

*積分以港幣計算，會因匯率浮動而有所差異 (郵費並不包括在內)

屋企人投訴你成日去旅行？記得咁樣話畀佢哋知！(網絡截圖)

KKday售賣嘅旅遊產品十分廣泛，覆蓋多個唔同國家，除咗大部份東南亞地區之外，歐洲國家﹑美國﹑澳洲等地方嘅旅遊產品都可以搵到。以後去旅行之前，記得先上KKday做以下步驟喇！

1. 選購遊行目的地嘅上網電話卡

2. 查看當地交通需要，選購相關交通產品，例如日本JR PASS

3. 參考當地一日遊或半日遊行程，選購各款門票，例如日本環球影城門票

咁樣就可以妥當安排好晒旅遊行程，唔使去到當地人生路不熟先去搵一日遊參加啦！而且上網訂購晒所有行程，仲可以幫你節省好多時間！儲埋「01積分」，眨吓眼就可以賺到各種現金券，實行邊玩邊買邊賺錢！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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