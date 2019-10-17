【大量優惠碼】十月各大網購平台優惠一覽 X一網打盡雙倍積分回贈

網購攻略 網購攻略

各位網購迷有福了！為求以至抵嘅價錢買到心頭好，網購攻略集合咗十月份海內外網購平台優惠，買嘢前記得先嚟睇一睇，隨時慳番唔少！如果再經《一網打盡》去指定平台shopping，仲可以賺到多倍積分及限時雙倍積分！

1. eBay - 網羅電子產品、汽車、時裝、收藏品、優惠券的全球性網購網站

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2. KKday - 提供一站式旅遊體驗與行程的線上平台

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3. HBX - 超個300多個國際男女時尚與潮流品牌的時裝網購網站

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4. iHerb - 一站式天然健康營養品網上商店

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5. CHARLES & KEITH - 新加坡創立品牌，產品包含鞋履、包袋、皮帶、太陽眼鏡、手環等各類時尚配飾。

優惠一：官網長期特價區，大量服飾均有折扣優惠

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6. J SELECT - 優質家電廚具、相機影音、美容及潮流品牌商店

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7. ZALORA - 一站式時裝網購平台，囊括多個國際和本地人氣品牌

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8. Clinique - 皮膚科醫生研創品牌，售賣多款人氣護膚及彩妝產品

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9. 卓悅 - 售賣多種名牌化妝品及護膚品

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10. Estée Lauder - 全球知名護膚、彩妝以至香薰品牌

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11. ORIGINS - 以“天然為本，科學為證”為理念的天然護膚及化妝品牌

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12. MY PROTEIN - 來自英國的運動營養產品及健身補充品品牌

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13. BOBBI BROWN - 國際知名專業彩妝及護膚品品牌

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14. TOPMAN - 英國人氣服裝品牌，主打英倫風休閒男裝

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優惠仲未完㗎！各位精明嘅網購迷，如果想買得更抵，就要經埋《一網打盡》去指定平台購物，可以賺到多倍積分及限時雙倍積分，然後以積分換取唔同禮現金券或禮品！

一網打盡指定購物平台積分一覽：

１.「淘寶」—— 每件商品回贈比率不同，最高可達50倍積分回贈

2.「eBay」—— 全平台2倍01積分回贈

3.「KKday」—— 全平台2.5倍01積分回贈

4.「日本樂天市場」—— 全平台2.1倍01積分回贈

5.「ITeSHOP」—— 全平台4.9倍01積分回贈

6.「iHerb」—— 全平台2.5倍01積分回贈

7.「NET-A-PORTER」—— 全平台1.4倍01積分回贈

8.「CHARLES & KEITH」—— 全平台4.9倍01積分回贈

9.「J SELECT」—— 全平台1.4倍01積分回贈

10.「HBX」—— 全平台0.7倍01積分回贈

11.「Ztore士多」—— 全平台3.5倍01積分回贈

12.「VinOnly」—— 全平台7倍01積分回贈

一網打盡十月網購節 —— 限時賺雙倍積分

由2019年10月3日至10月31日，經一網打盡於以下平台購物，即享限時雙倍積分：

1.「J SELECT」—— 原本回贈倍數為1.4倍，活動期間內回贈倍數為2.8倍

2. 「日本樂天市場」—— 原本回贈倍數為2.1倍，活動期間內回贈倍數為4.2倍

3. 「iHerb」—— 原本回贈倍數為2.5倍，活動期間內回贈倍數為5倍

4. 「NET-A-PORTER」—— 原本回贈倍數為1.4倍，活動期間內回贈倍數為2.8倍

5. 「HBX」—— 原本回贈倍數為0.7倍，活動期間內回贈倍數為1.4倍

6.「ITeSHOP」—— 原本回贈倍數為4.9倍，活動期間內回贈倍數為9.8倍

7.「CHARLES & KEITH」—— 原本回贈倍數為4.9倍，活動期間內回贈倍數為9.8倍

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