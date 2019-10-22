英國名牌網Farfetch限時兩大激抵優惠!Yeezy Boost 700低至$2,328

網購攻略 網購攻略

相信各位精品迷對英國名牌網 Farfetch 都絕不陌生，Farfetch網站上囊括世界各地多達 700 個時尚品牌，不論係奢侈品品牌、獨立設計師品牌、潮牌都一應俱全。𠵱家Farfetch仲推出兩大限時激筍優惠，產品減完再減，折完再折！絕對係入手手袋及潮牌波鞋嘅最佳時機！文尾小編仲會傳授埋網購賺分貼士，教大家點樣邊網購邊賺積分換禮品。以後網購每一蚊都可以用到盡，又多個藉口畀自己Shopping喇！好嘢 ！

優惠一：

Farfetch 現正推出限時 30% off 促銷，購買任何指定品牌或指定商品，於結帳時輸入優惠碼【FX30】即可享有 7 折！如果選中減價產品仲可享有額外折上折優惠，簡直係抵上加抵！

小提示：此優惠不適用於標有” New Season / Exclusive / Permanent Collection ” 字眼的貨品。

優惠二：

由即日起至 2019年10月25日，凡購買Farfetch上 Stadium Goods 的指定正價或減價貨品，結帳時輸入優惠碼【15GOODS】額外再享85折。

*更多條款及細則請參閱Farfetch官方網站。

事不宜遲！即刻睇睇有咩必搶產品！

🔻人氣潮牌好物推薦🔻

1. ADIDAS YEEZY x Yeezy Boost 700 Inertia sneakers

原價低至HK$2,739 （輸入優惠碼【15GOODS】額外再享85折）

2. ADIDAS YEEZY x Yeezy 500 sneakers

原價低至HK$3,995 （輸入優惠碼【15GOODS】額外再享85折）

3. SUPREME x Nike logo print belt bag

原價HK$1,499 （輸入優惠碼【15GOODS】額外再享85折）

4. NIKE Zoom X Vista Grind sneakers 低至HK$1,355

*以上鞋款價錢會因碼數不同而有所變動

🔻人氣手袋推介🔻

1. CHLOÉ medium shoulder bag

原價HK$11,759 現特價HK$10,583 （輸入優惠碼【FX30】額外再7折）

2. MARNI green trunk medium leather shoulder bag

HK$15,900 （輸入優惠碼【FX30】額外再7折）

🔻網購賺分貼士🔻

𠵱家只要經網購回贈平台《一網打盡》前往《Farfetch》消費，可以額外賺取3.5倍「01積分」，換言之每消費$1就可以賺到3.5分！憑「01積分」可以兌換各種禮品及現金券，例如百老匯電影換票証﹑OK便利店現金券﹑city'super購物禮券、KKday旅遊禮券等等。仲有更多豐富禮品等你嚟發掘！

好喇！咁究竟點樣計算自己將會賺到幾多積分？好簡單！即刻睇睇下面：

假設你喺Farfetch購買價值$10,000嘅產品，咁你可以得到嘅積分等於：

HK$10,000*3.5

= 35,000 積分

*積分以港幣計算，若在購物中使用不同的貨幣付款，積分回贈數目會因匯率浮動而有所差異 (郵費並不包括在內)

以後多做一步，網購都可以賺到盡！優惠限時，記得先Click入下面連結經《一網打盡》前往 Farfetch 選購你嘅心頭好。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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