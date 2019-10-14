【初秋穿搭攻略】擺脫秋冬沉悶黑白灰 鮮色單品為造型增加亮點！

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最近幾日天氣涼爽，早晚出門溫差大，各位又係時候要準備多件外套隨身攜帶，不過𠵱家天氣仲係忽冷忽熱，應該點揀一件合適嘅外套？今次就等Fashion Influencer Grace(Instagram@graceeechann)，以及Fashion Designer AH KUI (Instagram@kuilee_j) 繼續同大家分享秋冬穿搭tips，即刻睇睇秋冬外套應該點揀！

初秋穿搭攻略EP1及2同大家介紹嘅服飾都係偏向斯文嘅上班穿搭，今次Grace就示範咗一套比較Sporty以及休閒嘅造型，當中單車褲呢件單品雖然係今年大熱嘅item，但相信好多姊妹們都覺得好難Carry，而且容易暴露自己身材上嘅缺點，呢個時候就要識得善用外套，揚長補短之餘又可以為造型增加層次感！

秋冬季嘅外套一向都畀人一種厚重、單調嘅感覺，嚟緊如果想玩玩新意思，大家不妨學下Grace，大膽選擇顏色鮮艷，或者各類印花單品，令造型加添趣味！

ZALORA Plus Size Casual Blazer HK$ 153.9 (原價HK$279)

恤衫一向係萬年不敗嘅單品之一，無論係當上衣定外套穿着都可以為造型帶嚟唔同感覺。 呢件恤衫使用咗黃藍撞色，而條紋設計亦都係永遠唔會過時嘅基礎款，配上Basic Item感覺就冇咁單調，百搭之餘，恤衫嘅長度亦都可以修飾身材上嘅小缺點，望上去令成個人更加修長！

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秋冬總要有一兩件必備item旁一旁身！𠵱家ZALORA聯同香港01 推出獨家優惠，只要於網站上購物滿 HK$600，再輸入優惠碼【01TENTEN】，新客戶即可享有72折優惠，而舊客戶則有78折優惠！

（ZALORA截圖）

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