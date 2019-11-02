ITeShop|揭曉今季韓星們都愛不釋手嘅潮牌!允兒 IU 智秀同款item?

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鐘聲響起，夠鐘上堂喇！小編今日嚟同大家傳授今季潮流重點，話你知下半年不能錯過嘅三大潮牌，想要趕上潮流嘅同學們快啲拎出你嘅筆記簿抄低佢喇！

1. Kangol

穿搭從來都離不開飾物，揀啱飾物唔單止可以為穿搭加分，仲可以瞬間點亮整個造型！若果要數今季必需要擁有嘅單品，首選絕對係「帽」！今年秋冬，英國品牌「Kangol」可以話係紅遍全球，不論喺韓國、日本、台灣定歐美國家，好多潮人、KOL、明星都「人手一頂」Kangol 帽！就連韓星IU、BLACKPINK 智秀、少女明代允兒、WANNA ONE 朴志訓都戴佢，到底點解Kangol出場率咁高？即刻撳入下圖睇睇，你就明白Kangol有幾吸引！

🔻即睇明星、網紅KOL示範🔻

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KANGOL Logo cloche hat HK$539.00

KANGOL Contrast brim cloche hat HK$579.00

KANGOL Logo beret hat HK$499.00

2. STYLENANDA

韓國品牌「STYLENANDA」風靡萬千少女心，就連位於首爾弘大嘅STYLENANDA實體店都成為旅客必去嘅朝聖熱點！STYLENANDA 服裝風格鮮明，每件服裝設計都帶有小心思位，出街絕對唔會同人撞衫。撳入下圖睇埋今季秋冬新品有幾燒喇！

🔻STYLENANDA秋冬新品🔻

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3. Herschel Supply Co.

加拿大品牌「Herschel Supply Co.」 相信大家都唔陌生，稱得上係背囊界中嘅大熱長青品牌。背囊款式選擇多多，設計時尚得來又低調，即使係學生哥都可以輕易駕馭得到。

🔻必買Herschel背囊🔻

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𠵱家買潮牌仲邊使捱貴價搵代購，ITeSHOP已經有齊以上品牌。

同學們咪走住！最後記得睇埋點樣邊網購邊賺積分，絕對幫你慳到盡！

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