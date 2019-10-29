《本週之最》第１位：B&O E8 無線入耳式耳機 震撼價$1,500！

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者！

本週之最 第１位： B&O BEOPLAY E8 無線入耳式耳機 (粉紅色)

第１位：B&O BEOPLAY E8 無線入耳式耳機 (粉紅色) HK$1,500 (原價HK$2,698)

丹麥耳機音響品牌B&O一直好出名，唔單止外型顏值好高，充電盒以真皮製造，而且音質都好出色。E8機身以流線型設計，可以更貼合用家嘅耳仔。網上都有好多用家實測同好評參考㗎，傾電話時接收外部聲音好清晰，聽音樂的話音質都好清脆，絕對能夠滿足你要求。趁住J SELECT有減價，仲唔快啲入手！

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第２位：PB 0110 Pouch 半價HK$555.86 (原價$1,216.75)

呢個手提袋大約有一部mini iPad咁大，女仔可以用嚟襯吓衫，一次過擺晒銀包電話鎖匙紙巾都冇問題。佢皮嘅pattern設計簡約，但又唔係普通剩色咁簡單，基本上各種outfit都可以襯到，實用性極高！

第３位：Saky舒客軟毛電動牙刷 ¥159 (原價¥399)

係咪冇諗過牙刷都可以係禮品呢？不如就趁有機會搞搞新意思啦！小編喺淘寶搵到呢個牙刷套裝，睇落超級fancy，用嚟送畀朋友都唔失禮吖！

而且佢唔係得個樣㗎，功能十分多，事關佢一共有5個牙齒護理模式，牙刷軟熟，唔怕會傷害到牙齒或者牙肉。而且電動牙刷內置智能模式記憶功能，下次開動牙刷嘅時候就會自動去番上次最後使用嘅模式，唔使嘥時間再reset過。

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第４位：駝背矯正器矯姿背帶 ¥29.9起 (原價¥69)

如果你有「寒背」嘅問題的話，小編𠵱家要介紹嘅法寶就啱你喇！呢個矯姿背帶可以有效幫助矯正頸椎﹑調整肩部﹑挺胸正背等等。用法好簡單，只需坐嘅時候帶住呢個背帶，每日大約兩個鐘，持之以恆就可以有效作出顯著嘅改變。無論大人定細路都啱用㗎！

第５位：California Gold Nutrition 有機初榨椰子油 HK$63.95

唔講可能唔知，其實椰子油含有豐富嘅月桂酸，具有特殊抗菌效果，而且佢係目前發現具有最多功效嘅天然油脂之一！所以簡單來說椰子油係十分健康嘅油脂，功能及用途十分廣泛。日常小食亦可以加入椰子油，例如係奶昔﹑冰沙，或者加入沙律當中亦可。而且椰子油好適合用嚟潤膚，或者當髮尾油咁用㗎，而且好多人都會用嚟當按摩油使用𠻹！

而且𠵱家喺iHerb買California Gold Nutrition嘅產品仲可以享有8折！只要結帳時輸入優惠碼【CGNSUP20】，就可以有8折優惠喇～ 優惠時間只係去到10月31日早上1點，要買就快喇！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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