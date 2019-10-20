蘋果AirPods 2買家感想+隱藏使用Tips分享(內附獨家至抵購買link)

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蘋果 AirPods 對於小編嚟講係屬於既想得到卻又唔捨得花錢買嘅產品。雖然小編都算係半個果迷，但內心總有一把謎之聲音話我知「算吧喇！Airpods 太貴喇！」。又啱既！小編呢啲小窮窮入手一對價值千幾蚊嘅耳機實在太奢侈喇！不過，直至有一日，小編得知一個史上至抵嘅 AirPods 2 優惠，竟然可以平咗足足 $431 咁多！！小編再也把持唔住並立刻落單，𠵱家就等小編同大家分享最真實嘅 AirPods 2 用後感，仲會話畀你哋知邊度可以入手全城至筍 AirPods 2，即刻睇埋落去喇！

老老豆豆，小編真係一個3C白癡，不過經過一個星期試用後得出以下小小心得分享，內附多個 AirPods 2 隱藏使用技巧，萬勿錯過！

最誠實但不專業之用家分享

小編一直以嚟都係用 iPhone 附送嘅原廠有線耳機，平時每次喺手袋入面拎出耳機後，起碼要用上一分鐘時間去解開打晒結嘅線，日日如是，日復一日。當小編第一次戴上AirPods時，無拘無束嘅感覺實在太好。啊！終於都俾我擺脫到條線喇！搭車、返工、行街、做運動，無時無刻想聽就聽，以後都唔使再掛住條線周圍走喇！

AirPods 第二個吸引之處莫過於係靚嘅 AirPods 保護套實在太多！只要上淘寶search AirPods 保護套，海量款式畀你揀，重點係咩Style都有，無論係卡通造型、搞怪造型、大理石紋、皮革等等乜都有，多到小編都唔識揀喇！

Airpods 雖然並冇音量鍵，但其實想調高或調低音量唔需要每次都拎部電話出嚟㗎。只要用手拍兩下你個耳機然後叫Siri 「大聲啲」或「細聲啲」就搞掂。

前提係記得跟足以下方法設定，開啟咗Siri功能先啊！

1. 藍牙連線AirPods

2. 去設定然後撳入「藍牙」

3. 點擊AirPods隔離嘅” i “ 圖標

4. 於「點兩下 AirPods」嘅選項下揀「左」然後剔選「Siri」

5. 以後只要拍兩下左耳耳機就可以嗌Siri喇！

AirPods 只需15分鐘左右就可以充滿電，滿電嘅情況下連續聽 3 - 5 個鐘頭歌完全唔成問題！如果想睇番AirPods 有幾多剩餘電量，小編仲有以下小貼士，極速check番電量冇難度！

1. 手指滑向螢幕左邊，然後撳下面「編輯」按鈕。

2. 揀「電池」然後拉上最頂

3. 設定完成後，以後只要滑向螢幕左邊，就可以即時check到電量喇！

好似小編呢啲粗心大意嘅大頭蝦，成日都落東落西又冇乜手尾，AirPods 耳機咁細粒，如果順手放低咗某處又唔記得咗都唔知點算好。不過唔使怕，其實都仲有以下方法㗎！

1. 打開「尋找」App

2. 撳入 AirPods 圖標入去地圖定位

3. 撳「播放聲音」，耳機就會即刻發出「嘀嘀嘀」嘅提示聲響！

咪走住！講咗咁耐，大家最期待嘅全城至筍 AiPods 2 入手教學來了！

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