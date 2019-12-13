【聖誕禮物2019】冬日暖笠笠浴室神器 沖涼換衫唔使再怕冷空氣!

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聖誕節令人最期待嘅環節一定非「拆禮物」莫屬，無論係自己送畀自己，抑或收到人哋送嘅禮物，相信都可以為你嘅聖誕增添一點樂趣同節日情懷！以下係幾位小編一齊絞盡腦汁搜羅出嚟嘅十大精選「我最喜愛禮物」，每樣都係真心推介，絕對值得藉住聖誕節作為禮物氹吓朋友仔或者自己開心！想知十大排行榜有咩產品榜上有名就繼續睇落去啦！

天氣越嚟越凍，我諗好多怕凍嘅人都同小編一樣，每朝都要靠住非常強大嘅意志力先可以喺暖笠笠嘅被窩入面趷起身，之不過計小編話齋，起身其實都未係最困難嘅一環，最難係要喺凍到震嘅天氣下，走入廁所沖涼換衫，一個唔小心仲會隨時凍病，搞到要病住過聖誕都咪話唔陰公豬。試想像下，如果每次沖涼換衫嘅時候都可以暖笠笠，唔使吓吓都要用秒速完成成個過程，你話幾好幾幸福呢！

小編相信你嘅煩惱其實都係好多人嘅煩惱，所以如果想對方過一個暖笠笠嘅聖誕節，不如就付諸行動送番部有冷暖兩風功能嘅浴室寶畀對方，當然自用都一樣可以啦，暖身之餘亦暖埋個心💝💖💖

✨登登登凳✨ 聖誕禮物排行榜第六位正式登場——德國寶 - 移動浴室寶 HTW-220

市面上有唔少牌子都有推出浴室寶，對家電唔多熟悉嘅朋友相信真係無從入手，所以小編今次就直接推薦大家呢款德國寶移動浴室寶，無論係安裝方式，定便捷程度都較其他牌子靈活同方便，事關呢款浴室寶有掛牆、掛鈎同座檯三種安裝方法，而特別之處就在於以掛鈎方式，唔需要花錢搵人安裝，只需要就咁掛喺橫通就用得，易裝又易拆，最啱浴室冇窗口，空間唔多，或者因為租樓而唔可以隨便鑽牆嘅家庭使用。

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既然介紹得畀大家當然唔止咁簡單啦，即刻撳入下圖睇更多介紹！

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(德國寶網上截圖)

呢份禮物唔知啱唔啱大家心水呢？仲想睇多幾份比較下？即刻睇埋下面相關文章，以及捕實嚟緊第Top 1至Top 5 小編特搜禮物！

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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