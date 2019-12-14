【聖誕禮物2019】$558德國博雅電熱墊 安全性極高 寒夜立即暖笠笠

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聖誕節令人最期待嘅環節一定非「拆禮物」莫屬，無論係自己送畀自己，抑或收到人哋送嘅禮物，相信都可以為你嘅聖誕增添一點樂趣同節日情懷！以下係幾位小編一齊絞盡腦汁搜羅出嚟嘅十大精選「我最喜愛聖誕禮物」，每樣都係真心推介，絕對值得藉住聖誕節作為禮物氹吓朋友仔或者自己開心！想知十大排行榜有咩產品榜上有名就繼續睇落去啦！

🔻聖誕禮物排行榜第四位🔻

Beurer - Sanitas SWB 50 單人電熱床墊 (150 x 80cm) HK$558

Beurer - Sanitas SWB 50 單人電熱床墊 (150 x 80cm) HK$558

冬天夜晚瞓覺真係咪話唔凍，每晚都要碌勁耐個被竇先會暖，而且女仔好多時候都會好似小編咁手腳冰冷，自己一個瞓又冇人暖吓被真係好鬼慘..... 如果你同我一樣都想有一個暖笠笠嘅被窩，呢個單人電熱床墊就啱晒你喇！送畀自己做聖誕禮物又得，送畀單身嘅朋友仔又得，等佢哋自己一個瞓都瞓得舒服啲嘛。

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德國博雅Beurer 係德國最大嘅電熱墊製造廠，佢哋嘅電熱墊一向好有名，可以話係德國健康生活用品嘅領導品牌。德國博雅Beurer 嘅電熱床墊均設過熱保護安全系統，可以喺床墊異常升溫時自動斷電，避免燙傷。而且電熱墊均設可拆卸遙控，可於30℃下機洗，方便清洗確保乾淨衛生。

好多人可能都會擔心電熱墊安全性嘅問題，尤其係過熱保護裝置。德國博雅Beurer 電熱墊嘅BSS三重電熱安全防護系統能夠喺床墊異常升溫時自動斷電，避免燙傷或發生火災，可以確保使用時嘅安全性。

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Beurer - Sanitas SWB 50 單人電熱床墊 (150 x 80cm) HK$558

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又凍又空虛又寂寞嘅你，買番張電熱墊番去瞓個好覺啦！作為禮物送畀人都一樣窩心㗎💖

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