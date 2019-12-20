【倒數好去處】遠離城市紛擾 走入郊外南非露營屋 嘗試倒數新體驗

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2019年即將完結，2020年正在向你揮手👋 想必大家都密謀緊12月31日除夕夜嘅倒數活動，迎接新一年嘅來臨。不過，每當諗起以往每蓬除夕夜，街上面人頭湧湧，人山人海嘅情況，真係磨滅咗唔少慶祝嘅興致😫。其實，與其要走上街頭或商場內人逼人，倒不如約埋一大班親朋戚友走入郊外「圍威喂」，遠離喧囂，享受寧靜中嘅熱鬧！若果你都想嘗試倒數新玩法，即刻睇睇以下郊外好去處推薦：

提到去郊外，相信大家都會立即諗到係去「露營」喇！無錯！今日小編要推薦嘅就係露營，但係千萬唔好以為係去一般露營咁簡單。一般露營前需要準備嘅營具實在數之不盡，若果想要除夕晚收工先約埋朋友入郊區，咁朝早豈不是要孭住一袋二袋嘅裝備返公司？所以，最輕鬆嘅方法當然就係兩手空空去露營喇！

⛺ 冬天露營新玩法 ⛺

浪高長岸南非露營帳篷 HK$999起/每間

浪高長岸南非露營車 HK$1099起/每輛

「浪高長岸」位於大嶼山長沙下村，係一間集刺激水上活動以及休閒寧靜度假住宿於一身嘅臨海水上活動度假中心。浪高長岸提供兩種戶外住宿選擇，分別係「南非營屋」及「露營車」，兩者都已經有齊睡墊、傢俬、冷暖氣設備、電掣、防蚊網等，設備非常充足，唔需要再自備營具，實行兩手揈揈去露營！更重要係營區提供埋獨立淋浴設施，玩到身水身汗都唔怕污糟邋遢。

🔻其它設施一覽🔻

其它設施一覽

營地仲有提供BBQ燒烤爐，時間充足嘅朋友可以預先去附近街市購買新鮮BBQ食材。但若果你想貫徹始終地兩手空空，可以每人額外加HK$250享受營地提供嘅精選燒烤晚餐，食材種類都非常豐富，頭盤、肉類、海鮮、蔬菜等都一應俱全。Enjoy完晚餐後，可以行去沙灘一邊漫步，一邊觀賞星星，一邊倒數。

第二朝早起身可以品嚐埋營地準備嘅熱辣辣美式早餐。熱愛水上活動嘅你，記得要玩埋水上活動，獨木舟、人體衝浪板、風箏滑浪、滑浪風帆、滑浪、單槳直立式滑浪板及蛙艇等，各式各樣水上活動設施，任均選擇。

🔻南非露營屋場地照片🔻

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🔻露營車場地照片🔻

🔻價目表（按圖放大）🔻

🔻前往交通方法（按圖放大）🔻

你可以選擇經大嶼山東涌或梅窩前往浪高長岸：

前往交通方法

唔單止係除夕夜，得閒都可以搵個星期六、日，約埋三五知己、屋企人遠離城市煩囂，齊齊去郊外享受兩日一夜嘅愜意時光！

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(產品及價錢資料以官方最新發佈為準)

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