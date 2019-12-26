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香港人每日返工家庭兩頭忙，對人時間長，又無乜時間娛樂，想調劑心情唯有偷搭車行街嘅空閒時間聽下歌，享受難得嘅「me time」，而要將自己完全沈浸係音樂之中，隔絕外界紛擾嘅聲音，一個好嘅耳機可以話係必不可少。

如果大家平時對耳機唔係咁講究，亦都冇乜深入研究，咁相信用開嘅可能都係隨手機附送，或者幾百蚊嘅耳機線，不過呢啲耳機方便就方便，音質相對嚟講就冇咁出色喇，而更輸蝕嘅一定係隔音程度！唔知大家有冇試過，當你返工返學搭巴士嘅時候，本想靜靜地聽歌休息下，點知耳邊突然就傳來阿叔開大嗓門講電話嘅聲音？如果將音樂開大聲啲，耳機又隨時會漏音，逼住隔離位陪你一齊聽，真係左右做人難。

若然大家係無音樂不歡，同時又嫌自己用緊嘅耳機唔夠隔音，今次小就為大家介紹一個非常抵玩，又功能齊全嘅耳機，啱晒冇乜預算，又想換個靚耳機嘅朋友仔入手！

JBL Duet BT Wireless On-Ear Headphones HK$234

嚟自美國嘅JBL最初為荷里活提供專業嘅音響設備，以專業音響起家。雖然佢喺香港嘅知名度唔算好高，不過喺外國就係一個非常火紅，好具人氣嘅百年音響品牌。不過唔好聽見專業就覺得一定貴，一定得音響發燒友先啱用，事關去到今時今日，JBL已經推出咗唔少門檻較低嘅消費性產品，例如耳機、便攜藍牙喇叭等等，雖則𠵱家市面上都有唔少同類選擇，但JBL可以話係同價位喇叭中相對出色嘅品牌，低音強而有力，而高音亦都唔會因為低音太重而暗暗沉沉，非常適合用嚟聽流行、搖滾、重金屬，或者爵士樂。

而呢款Duet BT Wireless On-Ear Headphones就係一個入門級嘅耳機選擇，屬於典型嘅流行樂風格耳機。其中又喺低音呢方面做得特別出色，聲音夠飽滿，彈性十足，聽dubstep或者rock、metal呢類音樂都會立即出到個效果，唔使開到大大聲都有震撼感，而且清晰度都做得唔差，樂器同人聲之間唔會打晒交，不過高音細節方面就相對會弱少少。如果預算只有二三百，又聽開流行曲多，呢款耳機絕對滿足到你嘅要求，CP值可以話係極高！

🔻JBL耳機功能及特色一覽🔻

不過唔知大家想買耳機嘅時候又會去邊度入貨呢？豐澤？百老匯？香港雖然貴為購物天堂，每次做親折扣優惠都層出不窮，不過無論件商品幾平都好，有時都總係不及外國買咁抵deal，每每遇上呢啲情況，相信大家第一時間都一定係咗諗代購先。但你以為代購平咗幾舊水已經好抵？大錯特錯，事關最抵一定親自上網買，尤其係電子或者數碼商品，隨時比代購仲平多兩三百！

今次為大家仲介紹嘅耳機就係一個好好嘅例子，JBL Duet BT Wireless On-Ear Headphones大舖賣緊$599至$790左右，坊間有集運公司就以6折$429代購，雖然己經平咗唔少，但絕對未去到最平！今次就畀小編係eBay搵到$234嘅選擇！建議大家不妨上下外國網站尋下寶，動動手自己買，一定係最平！

🔻JBL耳機網購價格一覽🔻

網購價格一覽 (*價錢更新至2019/12/26)

若然擔心運送或者運費等等嘅問題，都唔緊要，小編已經為大家準備好一份集運天書畀大家參考！立即撳入下面連結，入面有詳細外國網購教學！

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