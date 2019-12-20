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如果話減肥係女生嘅終身事業，咁脫毛一定就係我地嘅副業，不過個個都脫毛，唔通個個都真係識脫毛咩？為咗換取一身滑捋捋兼且白到發光嘅皮膚，明明已經用盡方法，定時定候勤力脫毛，點解啲毛毛都仲係咁唔爭氣，脫唔清之餘，仲要搞到皮膚一粒粒又烏卒卒？就算的起心肝，想一勞永逸去做激光，但逐個部位收費，真係令荷包越嚟越乾，究竟點先可以輕鬆又實惠咁將啲毛脫光光？今次小編就同大家分享一下脫毛經驗及小知識，再推薦大家最適合嘅脫毛方法！

脫毛方法咁多種，單係家用嘅已經有拔毛鉗、脫毛膏、蜜蠟，仲未計出去搵美容院脫毛，種種嘅優劣效果都各有不同，究竟應該點揀好？𠵱家先同大家上堂課，比較一下唔同脫毛方法！

以上嘅脫毛方式小編幾乎都已經試得七七八八，縱觀咁多種，最推薦嘅絕對係光學脫毛！事關只有光學方式先可以一勞永逸咁去除毛毛，小編自己差唔多做半年左右已經冇咗7成毛毛，不過究竟係咪真係要去美容院做呢？

雖則美容院係有專人服侍，不過整個脫毛過程舒唔舒服，或者脫得快定慢，其實好視乎美容師嘅經驗同手勢。另外唔知有冇姊妹試過，當整個部位嘅毛毛都已經清得七七八八嘅時候，都總係有一兩條毛嘅生命力係極頑強，脫極都脫唔走，為咗呢幾條毛毛，又要book時間又盛，都真係幾麻煩，仲未計脫某啲私人部位時嘅尷尬情況呢！

與其係咁，小編就寧願買部家用脫毛機自己搞掂，除咗唔受時間、地點、美容plan限制，最重要係可以自己控制力度同範圍，隨時仲慳番幾萬蚊療程錢！

以下就為大家推薦兩部自推出以嚟，人氣同好評都極高嘅家用脫毛機～

Philips 飛利浦 IPL 彩光脫毛器 券後價HK$3510

Philips 呢部彩光脫毛器小編自己都用緊，差唔多脫到第三次已經開始見效，毛毛生得慢咗好多，而用到第六次，啲毛毛已經差不多清得七七八八。最值得讚嘅地方係，呢部機嘅所有配件都經過精心設計，例如比堅尼位同大面積部位配件都有弧形嘅內彎設計，可以完全貼住腋下或關節位置移動。如果想脫唇毛或者面毛，亦都有2cm相應嘅配件，可以小面積咁針對上唇位置，唔使怕整到嘴唇。

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百靈牌 Silk-expert Pro 5 PL5124 彩光脫毛器 券後價HK$2843

百靈牌係家電大國德國嘅着名牌子，而呢款Silk-expert脫毛器亦係市面少數採用SensoAdaptTM 技術嘅彩光脫毛設備，亦即係持續感應膚色，然後自動調節脈衝光線強度嘅技術，點解咁重要？因為膚色嘅深淺同吸光程度有關，就例如黑啲嘅皮膚會比起白皮膚會吸收更多嘅光，所以膚色唔同，用嘅光線都要唔同，否則就會有灼傷嘅危險，所以如果你嘅皮膚較黑，就可以揀呢部脫毛器試試喇！

另外值得一讚嘅係，Silk-expert脫毛器設有輕柔、超輕柔，以及快速滑動模式，所以無論係脫大面積嘅小腿位，定係敏感部位如面部或者比堅尼線，都可以用番相應嘅模式，減輕疼痛感之餘亦都更加安全。

最後當然唔少得講講好多人擔心嘅問題，就係疼痛感。小编自己並唔係話好怕痛，不過有好幾次去美容院做激光嘅時候都會有種「辣親」嘅感覺，雖然忍受得到，但都唔太舒服；而用家用彩光機嘅時候，一開始的確係會有少少類似「針拮」嘅痛感，不過個疼痛程度相對就比美容院低好多，十分入面大概只有兩三分痛感，所以大家都無需太擔心痛嘅問題。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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