3大迷你空氣清新機推薦 從此同敏感講再見︱內附性能及價錢比較

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最近香港已經變成催淚之城，當催淚煙火已經變成常態，你以為你少出街，唔係住喺首當其衝嘅污染區域就避得到污染物？咁就大錯特錯了，事關毒氣及污染物唔單止短期內無法消散，更會隨空氣飄浮到唔同地方，加上香港本身嘅空氣質素已經唔算好，如果屋企有小朋友、老人家同寵物，或者有患哮喘、氣管敏感嘅人士仲更加要特別注意同保護呼吸道健康！今次為大家推薦三款空氣清新機，款款功能不同，各有特色，雖然未必能夠完全濾走所有化學物質，但最少起碼能夠先隔絕到大型污染物粒子，改善敏感或者唔舒服嘅症狀。

空氣清新機好似部部都差唔多，但其實使用嘅過濾方式唔同，效果都會有好大分別。所以要揀一部啱自己屋企嘅空氣清新機，最重要就係睇清楚佢使用嘅過濾方式！

另外空氣清新機亦都唔係買完就一勞永逸，如果想保持一定嘅過濾效能，就記得要定期清理空氣清新機入面嘅過濾網，而消委會就建議大家最好每兩星期清理一次。

🔻空氣清新機過濾方式🔻

空氣清新機過濾方式一覽

🔻三款迷你空氣清新機推薦🔻

Capsule 400 Pro 家用負離子空氣淨化機 券後價HK$599

呢款空氣清新機主要利用負離子淨化空氣，以AICI專利技術產生4百萬粒負離子，從而分解致癌物同埋揮發性有機化合物，例如苯，甲醛等等，同時亦都有殺菌除臭嘅功效，一般香港常見嘅病菌，例如H5N1，H3N2流感，金黃葡萄球菌，大腸桿菌，沙門氏菌，肺炎鏈球菌等都可以消滅，從而減低因為病菌而患病嘅機會。

Capsule 400 Pro 實用之處在於體積細，適合放喺睡房、書房、辦公室等等小範圍空間使用，而且無濾網設計可以免除更換嘅麻煩，只需要用水將淨化頭清洗就可以繼續使用。

+ 3 + 2

AirFree T40 睡房專用空氣消毒殺菌機 券後價HK$843

AirFree 空氣消毒殺菌機嘅淨化原理同上面提及嘅有少少唔同，佢主要利用專利嘅TSS™技術，令機內嘅陶瓷核芯產生約200℃高溫，從而殺滅空氣中99.99%嘅細菌病毒，以及有機微生物，包括塵蜹、花粉等最主要造成港人敏感嘅致敏原，同時可以減輕霉味、煙味，再而改善哮喘、鼻敏感、皮膚敏感等等症狀。如果大家換季，或者朝早起身時特別容易出現流鼻水、打乞嚏、皮膚痕癢等等嘅情況，就可以考慮放一部喺睡房。

AirFree T40 嘅特別之處在於超低耗電量，大概低過使用一個標準嘅60W燈泡，以及完全0分貝嘅無聲運作，即使放睡房都唔怕會被機器運作嘅聲音影響睡眠。不過值得考慮嘅係，AirFree T40雖然無需清洗或者更換過濾器，但佢嘅有效期大約係10年咁上吓，聽落其實都算耐用及長時間，但如果對呢樣嘢有顧慮嘅朋友就可以能要再衡量一下。

IONION - MX 日本製超輕量攜帶式迷你空氣清淨機 券後價HK$793

最後呢部空氣清新機有別於以上兩部，係屬於便攜式嘅空氣清新機，只要掛喺頸上就可以淨化圍繞身邊嘅污染物。呢排出街危危乎，特別係去旺角、沙田、大埔等等嘅地方，隨時不知不覺咁隨時吸咗好多有害物質而不自知，如果你喺呢啲高危地區工作，絕對要買番部用嚟傍下身。

呢部全球最細嘅空氣清新機以每秒產生1300萬負離子淨化空，可以去除99.9%嘅PM2.5致癌懸浮微粒，以及甲醛等污染物。如果你需要長時間喺戶外工作，或者有嚴重嘅鼻敏感、花粉症，就不妨考慮呢部隨身型空氣清新機。不過相對而言，呢部機嘅適用範圍並唔會太廣，只係適合近身使用。

仲係心思思唔知點揀好？撳入下圖一次過睇清三部機嘅特點及功能！

🔻再睇埋價錢比較🔻

空氣清新機入手小撇步：買之前記得入優惠碼，咁先可以買得更抵！由12月11日開始，去到12月31日，只要大家撳入以上連結購買滿USD120(約HK$936)，結帳時輸入優惠碼【PCNSMZDM1219】，立即可以減USD20(即約HK$156)！

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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