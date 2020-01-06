【氣炸鍋煮食】大型超市尋平價食材　揀啱氣炸鍋煮出香脆美食

市面上有林林總總的氣炸鍋，但氣炸鍋食材專門店卻少之又少，沒時間山長水遠去掃貨，不妨向大型超市入手。其實有不少大型連鎖超市，都有來自日韓歐紐等地適合氣炸的食材，免解凍免醃10分鐘即煮出香脆美食，實在非常方便，而且價錢大眾化！至於心思思已久，還未入手氣炸鍋的朋友，則可以留意文中的選購貼士，馬上揀部適合你的氣炸法寶！

食肉獸最愛 簡易氣炸肉丸肉扒

聖誕過後又新年，一家大細聚會和party當然少不免肉丸、雞翼和肉扒等，當中大部分無需醃製，即開即可氣炸，不用10分鐘已煮出美味脆口小食及主菜，零失敗又方便，絕對能滿足一群食肉獸的口腹之欲！

健康之選 高纖甜薯「有營」易消化

氣炸鍋當然不只是用來烹調肉類，將果莖類、菇菌放進鍋裡，抹點香草和鹽，一樣可口又健康！另外，還有素肉推介，適合一班素食朋友！

網絡食譜媽媽Blogger Wing Wing （攝影：黃舒慧）

網絡食譜Blogger分享：只需噴少許油便可做到香脆效果

氣炸鍋能輕輕鬆鬆變出一枱美食，深得一群媽媽及OL們喜愛。Wing Wing 是一名網上分享食譜的媽媽blogger，她認為氣炸鍋比傳統油炸食物較為健康，減少油煙，有些更只需噴少許油就可以做到香脆效果；另外她還大讚氣炸鍋的預熱及烤焗的時間非常快，令她從此棄用焗爐呢！

到底如此方便的氣炸鍋，應該怎樣選擇才最好？以下精選幾款市面大熱的氣炸鍋，記緊衡量自己的需要才購買啊。