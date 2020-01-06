【氣炸鍋煮食】大型超市尋平價食材　揀啱氣炸鍋煮出香脆美食

市面上有林林總總的氣炸鍋，但氣炸鍋食材專門店卻少之又少，沒時間山長水遠去掃貨，不妨向大型超市入手。其實有不少大型連鎖超市，都有來自日韓歐紐等地適合氣炸的食材，免解凍免醃10分鐘即煮出香脆美食，實在非常方便，而且價錢大眾化！至於心思思已久，還未入手氣炸鍋的朋友，則可以留意文中的選購貼士，馬上揀部適合你的氣炸法寶！
食肉獸最愛 簡易氣炸肉丸肉扒
聖誕過後又新年，一家大細聚會和party當然少不免肉丸、雞翼和肉扒等，當中大部分無需醃製，即開即可氣炸，不用10分鐘已煮出美味脆口小食及主菜，零失敗又方便，絕對能滿足一群食肉獸的口腹之欲！
新西蘭急凍牛肉丸 ($52/240g @一田)
健康之選 高纖甜薯「有營」易消化
氣炸鍋當然不只是用來烹調肉類，將果莖類、菇菌放進鍋裡，抹點香草和鹽，一樣可口又健康！另外，還有素肉推介，適合一班素食朋友！
素麥樂雞塊 ($49.9/300g @一田)
網絡食譜媽媽Blogger Wing Wing （攝影：黃舒慧）
網絡食譜Blogger分享：只需噴少許油便可做到香脆效果
氣炸鍋能輕輕鬆鬆變出一枱美食，深得一群媽媽及OL們喜愛。Wing Wing 是一名網上分享食譜的媽媽blogger，她認為氣炸鍋比傳統油炸食物較為健康，減少油煙，有些更只需噴少許油就可以做到香脆效果；另外她還大讚氣炸鍋的預熱及烤焗的時間非常快，令她從此棄用焗爐呢！
到底如此方便的氣炸鍋，應該怎樣選擇才最好？以下精選幾款市面大熱的氣炸鍋，記緊衡量自己的需要才購買啊。
$500以下入門級氣炸鍋推介
DAEWOO氣炸鍋
(HK$325.15@Gmarket)
韓國大熱款DAEWOO氣炸鍋，具備基本功能且多種繽紛糖果色供選擇，絕對是入門之選。
Harrow 氣炸鍋
(HK$388@BIG BIG SHOP)
小巧易收納，採用360度高速空氣循環技術，能將食物均勻烹調。
山本氣炸鍋
(券後HK$199@淘寶)
山本氣炸鍋是淘寶大熱款式，價錢便宜又功能多多，更有3.5L極大容量，非常抵用。
$900以上進階版專業推介
德國寶光速氣炸鍋
(HK$988 @一網打盡)
不少新手都擔心難控制時間和溫度，德國寶氣炸鍋便具透明掀蓋設計，方便隨時監察和控制食物的烹調情況；另外它最特別之處是可以擴展容量，同一時間烹調更多美食呢！
Philip Premium氣炸鍋
(HK$1,598-$2,698@各大電器店)
作為貴婦級大品牌，Philip Premium氣炸鍋具備多種功能，品質又有信心保證，讓用家非常放心。
特福氣炸鍋
(HK$1,500@各大電器店)
除了方便新手的透明蓋設計，這款法國特福氣炸鍋還有自動攪拌技術，非常方便
(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/06)