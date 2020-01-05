【日本酵素】拆解酵素大迷思!內附三大日本熱賣酵素推薦+選購指南

網購攻略 網購攻略

由聖誕節開始，一直到除夕，然後就快又到新年，打邊爐、大食會、BBQ，每個星期都有唔同嘅聚餐接踵而來。雖然古人都有話「民以食為天」，又或者係「食得是福」，有咩嘢幸褔得過食到飽一飽然後大大力打個嗝呢？但係，幸褔一秒過後，罪惡感油然而生。日子一日又一日咁過去，「便便」都係未捨得離開自己身體？有冇諗過可以借助外力去通一通佢呢？冇錯！今日小編就想同大家探討一下最近網上討論度極高嘅酵素究竟有咩用途，以及整理咗三款日本熱賣酵素，一齊睇睇邊款最啱你喇！

若果有行過日本嘅藥妝店，有冇留意到總有一個貨品架上會擺放住各式各樣嘅酵素。其實，酵素喺日本都已經興起咗好長嘅歷史，而日本人對補充酵素產品需求都非常龐大，從而衍生出𠵱家咁多款酵素。咁酵素到底係咩？點解需要進食酵素補充品？酵素有咩好處？咩類型嘅人適合進食酵素補充品呢？就等小編一一同大家拆解。

🔻拆解酵素迷思（按圖放大）🔻

酵素補充產品五花八門，若果你都毫無頭緒，唔知道應該從何入手，即刻睇睇以下喺日本熱賣嘅三款人氣酵素喇！

1. Fine Japan - 酵母x酵素219纖體排毒啫喱 HK$ 74.61/22包

含有219種含酶及酵母的食物，有助護膚、去脂、提高免疫系統，並且添加咗啤酒酵母和咖啡源綠基，可以促進腸道蠕動，幫助排解宿便，從而增強減肥功效及緩解因宿便而引致嘅各種皮膚問題。

2. BEAUTE ET SANTE - 230 生酵素 x 超級食物膠囊 HK$ 144.81/90粒

含多達 230 種蔬菜水果提取的活性酵素及 5 種營養價值豐富的超級食物，包括：馬奇果、巴西苺、火龍果、麻籽粉末、枸杞，全部都係蘊含豐富營養嘅超級食物，特別適合日常唔愛食蔬果，缺乏足夠營養人士。

3. Shinya Koso - 夜遲酵素王樣(黃金加強限定版) HK$ 229.16/5粒x30包

酵素含量增加了150% (400mg->610mg)，酵素含量最高，效果更好。並加入8種新配方，包括：麴菌培養副穀提取物-GF、酵母肽、天然椰子油、匙羹藤、黑胡椒提取物、甲殼素殼聚醣、酵母鉻和消化性糊精。對於平時飲食唔規律，又經常食宵夜嘅吃貨們特別見效，事關可以幫助抑制糖份吸收，加速食物分解。若果你平時係好易食滯或者消化不良都可以試試，可以幫助調整腸道及消化系統，就好似「腸胃清道夫」一樣！

仲未知道點揀好？即刻點擊下圖睇睇選購指南喇！

🔻三大產品比較🔻

選購指南

酵素補充品其實係一種輔助保健產品，幫助提高新陳代謝，加速脂肪分解，幫助腸道蠕動，從而排解宿便，達致瘦身同美容效果。但係假若想只單靠盲目服食酵素就可以輕鬆地減肥，其實都係徒勞無功。記得要搭配埋健康均衡嘅飲食習慣以及運動習慣，咁就可以事半功倍喇！只要肯堅持落嚟，窈窕身型就離你不遠㗎喇！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/03)