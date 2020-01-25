【武漢肺炎】揭發中國製山寨「救救口罩」假口罩充斥教你一招拆解

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武漢肺炎持續在全球擴散，香港截至昨日（24日）已有五宗確診個案。政府亦公布加強防疫措施，市民開始紛紛爭先恐後搶購口罩，不少藥房都趁機坐地起價，實行「發肺炎財」，但大部份口罩均一一售罄，有少數藥房僅剩下少量N95口罩。

有網民指出屯門一間藥房原本只售HK$50-60的口罩，一天內竟改了三次價錢，升為HK$190。

網絡截圖 (Facebook@屯元天居民自救群組)

此外，亦有數名網民在討論區指出不少藥房均有售一款名為「救救マスク」的口罩，懷疑是中國黑心工廠假裝日本出產製造的冒牌假貨！

網民引述日本去年2019年年初的報道，早已揭發中國有工廠已完成生產委託，但卻繼續盜用別人設計，粗製濫造劣質口罩。報道指出該中國工廠的生產環境非常惡劣，到處都是灰塵，還為了降低生產成本，不惜將石灰粉與原料樹脂混合在一起，更將過程產生的碎屑部分製成纖維。

網民指出香港市面有售的「救救マスク」口罩包裝製作粗糙，部份更沒有列明生產公司名字，品質差劣。建議市民購買口罩時應仔細閱讀包裝上詳細說明﹑生產地，及細菌過濾效率。

🔻消委會認證29款最有效口罩🔻

疫情尚未受控，市民瘋搶口罩以防病毒傳播，惟市面上大部份藥房的口罩均已缺貨，轉戰網購口罩亦是一個好方法。

👉Breath Silver Fit Regular 99.9% 抗菌口罩 (3個/包) x2包 HK$85👈

👉Breath Silver Fit Regular 99.9% 抗菌口罩 (3個/包) x6包 HK$218👈

👉Breath Silver Fit Regular 99.9% 抗菌口罩 (3個/包) (1箱30包) HK$988👈

此款口罩由韓國製造，屬韓國口罩銷量首位，每個口罩均有獨立包裝，3個口罩為一包，分別有2包裝﹑6包裝，或30包裝可供選擇。

🔻韓國製造Breath Silver Fit Regular口罩詳情功效🔻

1. 能過濾引發各種疾病的致命性超細微顆粒

2. 靜電方式的納米纖維濾芯[BREAXELL]

3. 隔離99%以上PM0.1以上的細微顆粒以及病毒飛沫

4. 納米纖維由數十到數百納米大小的氣孔均勻分佈而成

5. 可以阻隔99%以上的大小在0.1以上的超細微粉塵等有害物質

6. 一次性拋棄式口罩

+ 4 + 3 + 2

口罩亦有強力抗菌SSNC粒子，由美國EPA註冊並得到安全性認證，對逾650種細菌及MRSA﹑O-157等有害感染菌有抑菌效果。

現於eBay仍有現貨，如購買2包裝或6包裝，最快於2月3日發貨。30包裝口罩則將於2月10日發貨。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/25)