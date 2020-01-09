流感及肺炎肆虐 兒童點預防?3大方法你要知!戴口罩勤洗手都仲未夠

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近期季節性流感及肺炎肆虐，「不明肺炎」的個案仍然尚在監際當中，市民大眾惶恐不安，擔心2003年全球奪去約775人命的「沙士」再度捲土重來。在還未清楚疫情嚴重性時，市民又可以如何預防傳染病，保障個人健康？

傳染病高峰期市民應時刻保持良好的個人及環境衛生，高危組群包括小朋友及長者等更應加強注意，不容輕視。

👇按圖即閱預防肺炎及呼吸道傳染病3大基本方法👇

酒精搓手液vs梘液 應該點揀好？

🔻梘液🔻

梘液主要成分是表面活性劑，大約在1至2分鐘內便能夠達到消毒的效果。 衛生署建議洗手時搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。適合設有洗手設施的地方使用。

🔻酒精搓手液🔻

酒精搓手液主要成分是酒精或2-丙醇，大約在30秒內便能夠達到消毒的效果。而且由於使用酒精搓手液毋須過水，因此可以同時減低來自水源、水龍頭﹑抹手工具等污染，從而減低雙手再度受污染的機會。適合雙手沒有明顯污垢時，或沒有洗手設施時使用，能夠隨時隨地消毒雙手。

去人多的公眾場所，例如學校或乘搭公共交通工具，都需要戴口罩。千萬不要輕視口罩的重要性！戴口罩有助防止疾病傳播，一般供外科手術使用的口罩，只要佩戴得宜，都有預防飛沫傳染的功效。

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平日BB仔用濕紙巾真係快過倒水，但想呵護寶寶幼嫩嘅肌膚，又要用得安全放心，一定要揀最好。為咗更加方便畀各位家長揀嬰兒用品，士多仲做咗個BB濕紙巾大測試，總結象寶寶嬰兒濕紙巾喺安全度﹑厚度﹑強韌，都係優勝過其他3個品牌㗎。

2.威露士 殺菌洗手液-潤膚配方(優惠裝) 525MLX3特價$52.9 (原價$54.9)

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一套3枝裝威露士殺菌洗手液只需$52.9，而且仲送一枝迷你便攜酒精搓手液。

3.淨可立 無酒精消毒搓手啫哩(幼兒及女士) 60ML$28

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淨可立無酒精消毒搓手啫哩使用配方溫和，孕婦﹑嬰幼兒及任何人士都適用。殺菌率高逹99.9%，亦有24小時抗菌效能。

4.3M 舒適兒童口罩$31.9

3M 舒適兒童口罩

兒童口罩喺坊間一般比較難搵，但千祈唔好貪方便就畀小朋友用唔啱size嘅口罩啊，因為口罩配戴唔妥當的話並唔會達到預防飛沫傳播嘅功效。

5.PIGEON白鴿牌 幼兒立體透氣口罩7'S $68

PIGEON白鴿牌 幼兒立體透氣口罩 $68

如需攜同嬰幼兒進入醫院﹑診所等高危地方，幼兒亦必須戴口罩預防飛沫傳播。PIGEON白鴿牌幼兒立體透氣口罩適用於18-36個月大幼兒。

緊記提醒小朋友返學的話最緊要時刻注意個人衛生，勤洗手，身體有不適的話要通知老師及家長！傳染病高峰期真係不容輕視呀。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/08)