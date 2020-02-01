【武漢肺炎】4招必睇清潔貼士 定時消毒家居 排水口都不容忽視!

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流行性感冒及肺炎肆虐，一不留神疏忽注意衛生，很容易就會讓細菌有機可乘！全城瘋搶口罩之餘，亦緊記要補充足夠的清潔用品的儲備，保持個人及環境乾淨。緊記以下4大清潔步驟，平日接觸到的地方都要定時進行消毒，以防細菌散播。

🔻1. 家具消毒🔻

以1：99（ 1 份家用漂白水與 99 份清水混和）的稀釋漂白水家期徹底抹拭家具，並用 70％酒精含量的消毒火酒徹底抹拭家具的金屬表面。如果天氣潮濕或家具情況骯髒，應用 1:49（ 1 份家用漂白水與 49 份清水混和）的稀釋漂白水清潔，然後風乾或以乾毛巾抹乾。

🔻2. 地板消毒🔻

應先掃地將體積較大的塵埃或垃圾掃走，然後再用1：99或1：49稀釋漂白水（濃度視乎需要）拖地，風乾之後再清水拖洗一次。

🔻3. 浴室消毒🔻

家期清潔洗刷馬桶﹑浴缸及洗手盆，利用1：99或1：49稀釋漂白水（濃度視乎需要），並用70%酒精含量的消毒火酒徹底抹拭金屬表面，最後再以清水沖洗。

🔻4. 排水口🔻

建議每星期最少一次將約半公升清水倒入所有排水口，再將少許1：99稀釋漂白水倒入排水口內，保持水管濕潤，避免乾涸，以確保能發揮隔氣作用。並於排水口四周噴灑殺蟲水。

🔻3件法寶協力全面打掃屋企🔻

1.海爾掃地機器人¥1099

家居自動掃地機器人愈來愈流行，即使不在家的時候機器人也能自動為你打掃。海爾掃地機器人可以設定時間預約模式，定時自動打掃。亦能連接手機APP，遠距離監察機器人打掃過的地方，掌握清潔進度。由掃地機器人打掃過地板後，便可自行使用稀釋漂白水再將地板消毒，節省更多時間。

2.免手洗乾濕兩用拖把¥89

很多家庭習慣使用棉條／線拖把，但其實這種地拖清潔力並不理想，清洗麻煩，拖把頭的棉條或棉線之間容易藏有垃圾及細菌。而且棉質的拖把頭不容易徹底晾乾，容易產生異味及滋生細菌。

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3.日本IRIS愛麗思除蟎儀¥448

除了徹底清潔消毒家具﹑地板，及浴室，清潔床上用品亦十分重要。床單必須定期清洗及更換，床裖亦需利用專用吸塵機打掃乾淨，以防暗藏細菌。

IRIS OHYAMA除塵蟎吸塵機IC-FAC2透過每分鐘6000次高頻率震動拍打，結合旋風式氣流，可以徹底將潛藏於被褥中的蟎蟲及灰塵吸走。同時亦設有「暖風功能」，清潔同時能夠吹出暖風，保持被褥乾爽令塵蟎難以滋生。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/31)