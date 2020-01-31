【武漢肺炎】1月31日網購口罩實測 幾樣新手網購必須留意嘅地方

撰文：趙菲菲
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當連口罩都可以用嚟落注魚蝦蟹，你就知道其實呢樣嘢同iPhone一樣都可以淪為炒賣嘅工具，貴一貴都要買。本文詳細介紹上網買口罩嘅方法，同埋有幾點大家必須要喺購買前睇清睇嘅地方。
冇口罩連街都唔洗旨意出
１. 首先你要搵到一件仲有存貨嘅產品 。(More than 10 available)
2. 你要確保產品會送嚟香港呢個美麗嘅地方！(International Priority Shipping to Hong Kong via Global Shipping Program)如果唔送香港，你就需要使用集運服務。
3. 你仲要確保產品嘅送貨日期係合理！(Estimated between Tue. Feb 11 and Wed. Feb. 19)
小編網購口罩實測截圖
4. 撳 或「立即購買」（Buy it Now）進入下一步。
5. 喺「結帳」（Checkout）頁面填好付款資料，送貨地址等等。(例子：11/F, The Octagon, No.6 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong, Hong Kong)
6. 檢查所有資料均輸入正確後，包括訂單總數，貨品數量，確認收貨日期，就可以撳＂Confirm and Pay"。
小編網購口罩實測截圖
7. 落單成功後就會進入以下頁面。（Your order's in!)(覺得受到保護)
小編網購口罩實測截圖
8. 稍後可以入番訂單資訊（Order Summary）查閱訂單編號同物流狀態等等。
9. Netflix and Chill ; ) 可以耐心等待你嘅口罩送達了！
現時仲有貨品嘅eBay商戶：
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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/31)