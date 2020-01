【武漢肺炎】1月31日網購口罩實測 幾樣新手網購必須留意嘅地方

網購攻略 網購攻略

當連口罩都可以用嚟落注魚蝦蟹,你就知道其實呢樣嘢同iPhone一樣都可以淪為炒賣嘅工具,貴一貴都要買。本文詳細介紹上網買口罩嘅方法,同埋有幾點大家必須要喺購買前睇清睇嘅地方。

冇口罩連街都唔洗旨意出 英雄

1. 首先你要搵到一件仲有存貨嘅產品 。(More than 10 available)

2. 你要確保產品會送嚟香港呢個美麗嘅地方!(International Priority Shipping to Hong Kong via Global Shipping Program)如果唔送香港,你就需要使用集運服務。

3. 你仲要確保產品嘅送貨日期係合理!(Estimated between Tue. Feb 11 and Wed. Feb. 19)

小編網購口罩實測截圖

4. 撳 或「立即購買」(Buy it Now)進入下一步。

5. 喺「結帳」(Checkout)頁面填好付款資料,送貨地址等等。(例子:11/F, The Octagon, No.6 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong, Hong Kong)

6. 檢查所有資料均輸入正確後,包括訂單總數,貨品數量,確認收貨日期,就可以撳"Confirm and Pay"。

小編網購口罩實測截圖

7. 落單成功後就會進入以下頁面。(Your order's in!)(覺得受到保護)

小編網購口罩實測截圖

8. 稍後可以入番訂單資訊(Order Summary)查閱訂單編號同物流狀態等等。

9. Netflix and Chill ; ) 可以耐心等待你嘅口罩送達了!

現時仲有貨品嘅eBay商戶:

👉eBay 1👈

👉eBay 2👈

👉eBay 3👈

(產品資料以官方最新發佈為準,價錢最後更新至2020/01/31)