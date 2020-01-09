鼻敏感? 濕疹? 背脊生粒粒? 4招對付家居塵蟎 擊退敏感及皮膚問題

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香港人多車多污染多，唔少人長年都受到敏感問題困擾。患濕疹、鼻敏感、氣管敏感嘅人簡直就有如便利店一樣，幾乎總有一個喺左近！明明已經盡力避開令人敏感嘅物質，日日掃地抹屋、甚至豪擲千金買部貴一貴嘅空氣清新機，點解都仲係冇辦法徹底改善敏感症狀😭😭😭？原因好簡單，就係因為你仲未徹底消滅晒真正致敏嘅原兇——塵蟎！

塵蟎係香港最主要嘅致敏原，呢種有8隻腳嘅微生物，會引致鼻敏感、暗瘡、濕疹等問題。由於體型只有0.3毫米，微細到人類肉眼都無法睇得見，所以幾乎係難以避免。塵蟎通常都會喺25℃，微暖而潮濕嘅環境生長，並吸附喺棉被、枕頭、床褥等等嘅家居寢具之上。香港嘅天氣濕濕熱熱，完全就係塵蟎安樂窩！所以不論大家本身有冇敏感嘅問題，經常出現皮膚痕癢、乞嚏打不停、又或者背脊日復日都生滿粒粒，原因就在於塵蟎作怪！

既然係咁，點先可以徹底消滅呢班不速之客呢？每兩星期勤洗床單被單？拎張被出窗外曬吓陽光，拍打吓？No No No！雖然勤洗床單係正確做法，但由於塵蟎嘅附著力超級強（畢竟有8隻有吸盤嘅腳），而且一般床褥係可以藏有10萬至100萬隻塵蟎，所以單靠一般方法係好難將塵蟎一舉殲滅。以下就教大家3招對付潛伏喺屋企嘅塵蟎！

🔻4 招KO家居塵蟎🔻

如果做齊以上幾點，相信塵蟎都好難再喺你屋企落腳！若然大家仲未入手除塵蟎吸塵機，不妨都考慮買返部看下門口。小編今次就揀咗3款口碑唔錯，而又容易喺香港買到嘅除塵蟎吸塵機畀大家！

🔻3款大熱除塵蟎吸塵機🔻

IRIS OHYAMA IC-FAC2 超輕量除塵蟎吸塵器HK$649

IRIS OHYAMA嘅除塵蟎吸塵機可以話係香港現時最熱門、最暢銷嘅除蟎吸塵機！事關佢功能強大，價錢適中，又係日本品牌，對一眾家庭主婦嚟講性價比非常高！IC-FAC2型號係暫時業界內最輕量化設計嘅塵蟎吸塵機，屬於手提式吸塵機，重量只有1.6kg，再加上低重心設計，即使係細細粒嘅女仔，要長時間拎住嚟吸塵都絕對冇問題。

而喺除塵蟎功能上，IC-FAC2都做得非常全面。當中最特別之處就係配備咗「三色燈塵蟎感應器」，如果清潔時感應器亮起紅燈，即係代表你嘅寢具或傢具入面藏有大量塵蟎同細菌！咁邊啲地方需要重點清潔，由此睇得一清二楚。至於吸力上，IC-FAC2透過每分鐘 6000 次嘅高頻率震動拍打，再結合旋風式氣流，可以徹底將潛藏喺被褥中嘅蟎蟲灰塵統統吸出嚟。呢個型號同時亦都有「暖風機能」，清潔嘅同時會吹出暖風，咁就可以保持被褥乾爽，令塵蟎難以滋生。

地貝DW200無線吸塵器￥549

地貝吸塵機可以話係全能型吸塵機，一嚟可以當佢一般嘅直立式無線吸塵機咁大範圍吸塵清潔，二來亦可以將佢分體，配合唔同嘅配件，以手提形式清潔被褥，各種不同材質嘅傢具，或者私家車內嘅窿窿罅罅。

地貝DW200嘅吸力係達到12000Pa，無論係細微如毛髮，定大至零食碎屑都可以一一清理得一乾二淨。而喺除塵蟎方面，只要換上除蟎配件，就即可以三合一模式，包括高頻率震動拍打，深層刮掃、強力勁吸，清走塵蟎。基本上一支已經搞掂晒全屋上上下下、裏裏外外嘅清潔，啱晒預算唔多，而又想一機多用嘅家庭。

+ 2

DYSON CYCLONE V10 ABSOLUTE 無線吸塵機HK$4280

Dyson嘅產品就最有信心保證，而吸塵機更加一向都係Dyson嘅皇牌產品，甚至成為舒適家居必備嘅好物之一，受歡迎及好用程度相信都唔使小編多講。

CYCLONE V10 ABSOLUTE 同樣都係全能型吸塵機，可以一體及分體使用，當換上唔同配件後，就可以針對唔同地方同材質進行大清潔。Dyson嘅吸力由數碼摩打驅動，再加上14個氣旋產生嘅吸力，整體清潔力可以話係三款產品入面最強一款！而講到除塵蟎方面，Dyson嘅吸塵機有效吸除99.97％小至PM0.3的微塵及致敏原，更被多方面認證為「適合哮喘及過敏人士使用™」。雖然價錢相對以上兩款係昂貴得多，不過有唔少網上用家都表示Dyson絕對係物超所值，買得過！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/09)