【武漢肺炎】飛沫入眼可中肺炎! 專家：護目鏡+手套比口罩更重要!

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武漢肺炎疫情至今仍未受控，截至今日（4日），香港確診15宗新型冠狀病毒肺炎個案，今早醫管局更證實本港錄得首宗死亡個案。疫情仍未遏止，市民憂心忡忡，到底可以如何自保，將受感染的機會降至最低？

根據官方公布，新型冠狀病毒肺炎主要傳播途徑是飛沫，亦可以通過接觸傳播，最新研究則顯示，病毒亦有機會通過消化系統、亦即糞便傳播。

市民必須提高警覺注意個人衛生之餘，除了口罩﹑酒精搓手液，還有甚麼裝備可以保障自己？早前香港大學醫學院院長梁卓偉會見傳媒時，呼籲沒有近視的人士考慮配戴平光鏡以防止飛沬，惟消息一出部分眼鏡店的平光鏡也陷入缺貨情況。

🔻即睇以下裝備代替平光鏡🔻

1.3M密封式安全眼鏡 2890SGBP 13.35 (約HK$136.65)

3M密封式安全眼鏡採用現代纖薄設計，使用聚碳酸酯鏡片。帶有耐刮耐擦塗層，提高安全眼鏡的耐用性。密封設計可防止液體﹑灰塵﹑氣體和蒸汽進入。鏡片有紫外線防護，以防止一定水平的有害紫外線。

此款安全眼鏡已可提供抵擋飛沫的基本功效。賣家支援全球送貨，即日付款購買最快可即日出貨，於2月10日送抵。

3M密封式安全眼鏡 2890S GBP 13.35 (約HK$136.65)

2.SAFEYEAR 專業護目鏡工作眼鏡US $16.98 (約HK$131.85)

SAFEYEAR 專業護目鏡工作眼鏡具有防霧塗層技術的透明鏡片，避免使用時或工作時鏡面產生霧汽遮擋視線。360°全密封設計，阻擋灰塵進入。紫外線防護鏡片可提供90％-99%紫外線防護。

專業護目鏡帶有耐刮耐擦塗層，適用場景廣泛，可用於焊接﹑實驗室﹑騎自行車﹑摩托車﹑越野單車等。賣家支援全球送貨，即日付款購買最快可即日出貨，於2月10日送抵。

+ 3 + 2

阻飛擋沫入眼還未夠，專家：「戴手套」、「不用手觸摸臉或眼睛」有時比戴口罩來的更重要。

美國科學記者加勒特（Laurie Garrett）曾對伊波拉病毒、SARS有深入研究，她1月25日在《外交政策》（Foreign Policy）撰文表示，「戴手套」、「不用手觸摸臉或眼睛」有時比戴口罩來的更重要。

加勒特（Laurie Garrett）表示，只要在公共場合都不應該取下手套，而且每天都要更換手套、勤加清洗。更重要的是，如在社交場合需脫手套，千萬不要用手觸摸臉或眼睛，在戴手套之前手指也要注意清潔。

🔻戴手套比口罩更重要🔻

一次性丁腈橡膠手套US$5.07 (約HK$39.37)

手套由丁腈橡膠製造，具有良好抗靜電性能，手套分別有大﹑中﹑細，三個大小供選擇，亦可選一盒200個或500個。手套大小設計貼身，操作靈活，不粘手。

假如無法減少外出的話，疫情還未被掌握的時候絕對有必要使用一次性膠手套。而且加勒特（Laurie Garrett）亦曾表示「必須假設口罩已被病毒覆蓋，戴上乳膠手套摘下它，並放入可丟棄的包裝袋中，才能丟進垃圾桶」。

由於此產品並不直送香港，建議可使用國際轉運。

👇教學詳情可參閱以下文章👇

香港政府一日未能有效堵截病毒源頭，封鎖所有關口，病毒仍然有機會從外地帶進來香港。若果不源頭堵截病毒，武漢肺炎在市區爆發只是時間問題，香港800萬市民只能自求多福，盡量減少出外，補充足夠物資及防護物品。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/04)