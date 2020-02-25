【武漢肺炎】武漢撤回解封令 網民拍片直擊:已經超過人類承受極限

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新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19）疫情持續升溫，武漢已經封城超過一個月。昨日（24日）湖北武漢市上午忽然宣布，因特殊疾病治療等原因須出城的外地滯留人員可以出城。但防控指揮部卻在即日下午三時發出第十八號通告，宣布局部解封的通告作廢，稱通告是未經同意發布的，宣布該通告無效。

武漢封城至今已有一個月，自上月23日起水陸空交通全面停頓。但內地其他地區如上海、山東、湖南等地重點外資企業已陸續復工，惟剛復工不久便爆發多宗集體感染個案，超過600個人被隔離。

武漢有網民拍片，記錄武漢封城狀況，表示封城的時間令人難受，「已經超過人類能承受的極限」，令人慘不忍睹。

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有網民拍攝到武漢一個小區內的狀況，表示晚間很多人都睡不着，被逼在家隔離已經令部份人情緒失控，不斷向天大叫發泄。網民留言表示感覺猶如電影中的「喪屍場景」，狀況令人心寒。

武漢疫情與全國對比相當嚴峻，全國新確診個案當中，武漢已佔八成半，反映解封武漢的風險相當大。

雖然解封令被宣布無效，但武漢解封亦是遲早的事，香港市民可如何準備面對？

1. 減少出外

今日（25日）教育局宣布因應疫情，全港中小學及幼稚園會進一步延長停課，直至復活節假期後，最早會於4月20日復課，但確實復課日期有待進一步評估，傾向安排分階段復課。

顯示疫情仍然未在掌握之中，社區擴散情況令人憂慮，並未適宜回復正常運作。因此建議市民仍須減少出外，在家抗疫。

2. 減少外遊

港府昨日（24日）宣布對韓國「封關」發出紅色旅遊警示，今早6時起，將禁止由韓到港的非香港居民入境，包括在早前14天到過韓國的非香港居民。韓國全國一天增229病例，累積確診個案共433宗，死亡人類增至3人。

不少專業人士亦建議市民避免到韓國﹑日本，而且機場亦屬高危地區，建議市民取消原定計劃，避免外遊。

3. 儲備足夠適量的防疫裝備

有報道指韓國政府宣布決定每日口罩產量的50%會分配給民眾購買，只有10%產量會出口。韓國為主要出產口罩的地區之一，雖然有跡象顯示香港坊間的口罩價格已有回落趨勢，但此新措施會否對香港口罩價格帶來重要影響仍然是未知之數。

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建議市民可儲備足夠口罩及防疫用品以備不時之需，當然並不鼓吹大量囤貨，準備一至兩個月所需的數量便可（如1-2盒50個裝口罩）。

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