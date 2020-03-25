童年回憶Viennetta千層雪糕　必試$12煉奶雪條　5款零食新品推介

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，不少港人為自保，紛紛留在家中，打工仔亦要work from home，減低病菌傳播。不過留在家工作難免經常「口痕」，邊吃零食邊工作。《香港01》飲食記者精選4款三月份零食新品，包括7-eleven與伊藤久右衛門聯乘合作推出三款抹茶新品、雀巢推出鷹嘜煉奶雪條，還有童年回憶的Viennetta千層雪糕，以及M&M’s、麥提莎的新品！

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

三月零食新品更有圖片童年一定食過的Viennetta千層雪糕！（莊堅毅攝）

7-eleven與京都宇治伊藤久右衛門聯乘合作，推出第二批以抹茶為主題的麵包及蛋糕，是次有三款新品，包括抹茶忌廉包、抹茶蜜瓜包，以及抹茶長崎蛋糕，選擇算多，性價比高！喜歡香濃抹茶味的人士一定要嘗試喇！🍰🍰🍰按下圖即睇三款抹茶新品、價錢、記者誠實食評👇👇👇

惠康及Market Place by Jasons超市獨家引入90後的童年回憶零食 —— 千層雪糕Viennetta，4月份於指定超市可以選購。要知道雲泥拿味千層雪糕不單是脆皮雪糕，更代表一份情懷，絕對是回憶的味道！🍨🍨🍨按下圖即睇千層雪糕、價錢、銷售點及銷售日期👇👇👇

此外，鷹嘜煉奶也是港人回憶的味道，雀巢近日就推出鷹嘜煉奶雪條，奶味香濃，價錢便宜，CP值高。🍧🍧🍧想知點樣有優惠？按下圖即睇鷹嘜煉奶雪條、價錢、優惠詳情、銷售點👇👇👇

朱古力品牌M&M’s推出兩款排裝朱古力新品，包括牛奶朱古力及脆脆心朱古力，價錢尚算便宜。當中脆脆心朱古力加入脆米，增加口感。🍫🍫🍫按下圖即睇M&M’s新品、價錢、銷售點👇👇👇

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Maltesers推出全新兩款排裝朱古力新品，是次是首次推出排裝朱古力。新品分別有牛奶朱古力、薄荷朱古力兩種口味，新品沒有舊款麥提莎中間的脆脆，薄荷味非常清新。🍫🍫🍫按下圖即睇M&M’s新品、價錢、銷售點👇👇👇

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記者精選3月份4間雪糕優惠，包括麥當勞、肯德基（KFC）、Mövenpick及旺角La Première都有優惠，其中兩間更有買一送一優惠，非常抵食！🍦🍦🍦按下圖即睇4間優惠詳情，更提供電子券拿去優惠👇👇👇

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